17 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı!

T24

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yapılan çalışmalar sonucu saat 18.00 itibariyle enkazdan 28 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, biri Japonya vatandaşı olmak üzere 13 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.







Van’da dün akşam meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel’in enkazında sürdürülen çalışmalar sırasında üzerinde atlet ve pijama olan 40 yaşlarındaki Cemal Ay’a ulaşıldı. Sağ ve sağlıklı olduğu gözlenen Cemal Ay, daha sonra sedyeye konularak Van’daki hastanelere kaldırıldı. Böylece Cemal Ay, depremden yaklaşık 17 saat sonra kurtarılmış oldu.





AFAD: 10 kişi yaşamını yitirdi



AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde 21 askeri, 6 THY uçağı olmak üzere toplam 27 uçakla hava köprüsü kurularak arama kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatının yapıldığı belirtildi.



Bölgeye 27 uçakla 104'ü sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 785 arama kurtarma personeli, 71 UMKE ekibi, 14 arama köpeği, 60 iş makinesi ve araç, 986 çadır ve 5 bin 280 battaniye gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Ayrıca Van'a 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal ettirilmiştir.



İlk belirlemelere göre 25 binada hasar meydana gelmiştir.



Uçaklarla ve karayoluyla arama kurtarma ve sağlık personeliyle insani yardım malzemesi sevkıyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''







Van’da dün akşam meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel’in enkazında sürdürülen çalışmalar sırasında üzerinde atlet ve pijama olan 40 yaşlarındaki Cemal Ay’a ulaşıldı. Sağ ve sağlıklı olduğu gözlenen Cemal Ay, daha sonra sedyeye konularak Van’daki hastanelere kaldırıldı. Böylece Cemal Ay, depremden yaklaşık 17 saat sonra kurtarılmış oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası ivedilikle yapılan hazırlıklar çerçevesinde 21 askeri, 6 THY uçağı olmak üzere toplam 27 uçakla hava köprüsü kurularak arama kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatının yapıldığı belirtildi. Bölgeye 27 uçakla 104'ü sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 785 arama kurtarma personeli, 71 UMKE ekibi, 14 arama köpeği, 60 iş makinesi ve araç, 986 çadır ve 5 bin 280 battaniye gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca Van'a 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 22 ambulans intikal ettirilmiştir. İlk belirlemelere göre 25 binada hasar meydana gelmiştir. Uçaklarla ve karayoluyla arama kurtarma ve sağlık personeliyle insani yardım malzemesi sevkıyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan, İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''