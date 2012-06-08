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Yaşam

17 milyon öğrenci bugün karne alıyor

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alıyor.

08 Haziran 2012 09:22

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün karne alıyor. Yeni eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak

İlköğretim son sınıftaki öğrenciler karne almanın heyecanın yanı sıra, yarın girecekleri SBS heyecanını da yaşayacak. Aynı zamanda Parasız Yatılılık ve Bursluluk Puanı’nın hesaplanmasını isteyen ilköğretim 8. sınıf öğrencileri de yarın SBS’ye girecek.
 

İlköğretim 5, 6, 7. sınıflar ile ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), 10 Haziran’da yapılacak.  Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı Lisans Yerleştirme Sınavları da 16-17, 23-24 Haziran’da yapılacak.

 

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