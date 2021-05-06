17. İstanbul Bienali sergileri 2022'ye ertelendi

Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 17. İstanbul Bienali sergileri, 17 Eylül - 20 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılarla birlikte, yaşanan sağlık krizinin dünyanın dört bir yanında sürdüğünü ve önümüzdeki ayların belirsizliğini koruduğunu göz önünde bulundurarak, sergileri erteleme kararı aldı.

17. İstanbul Bienali kapsamında fiziksel mekânlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında gerçekleştirilecek. 2021 yılı boyunca bienalin küratoryal yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje yürütülmeye devam edecek.