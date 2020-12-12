17. İstanbul Bienali'nin küratoryal ekibi belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle 11 Eylül-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 17. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh üstleniyor.



Ute Meta Bauer sanatsal çalışmaları diğer disiplinlerle ilişkilendiren bir küratör. Aynı zamanda Sanat, Medya ve Tasarım Okulu'nda profesör olduğu Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin ulusal araştırma merkezi konumundaki Singapur Güncel Sanat Merkezi'nin (CCA-NTU) kurucu direktörü.



Amar Kanwar, çoğunlukla çatışma bölgelerinin hikâyelerinden yola çıkan filmleri ve çok katmanlı yerleştirmeleriyle bilinen bir sanatçı. Eserleri, Kanwar'ın yıllar içinde geliştirdiği kişisel, sosyal ve politik düzeyleri bir araya getiren dilini yansıtıyor.



Bağımsız küratör David Teh ise Singapur Ulusal Üniversitesi Edebiyat Programı'nda doçent olarak dersler veriyor. Araştırmaları Güney Asya modern ve güncel sanatına odaklanıyor. 17. İstanbul Bienali'ne dair ayrıntılar 2021 yılında duyurulacak.