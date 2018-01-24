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Kültür-Sanat

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Festival, 15 Şubat'ta başlayacak

24 Ocak 2018 18:40

T24

15-25 Şubat arasında İstanbul, 1-4 Mart arasında Ankara ve İzmir'de yapılacak olan 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. 

Bu yıl !f İstanbul programında da yer alan “How to Talk to Girls at Parties” ve “I To the Bone” filmleriyle Hollywood’un dikkatini çeken, Tony Ödüllü İngiliz oyuncu Alex Sharp; New York Times, Washington Post, Rolling Stones, Slate, Village Voice, Sight&Sound ve Reverse Shot gibi yayınlarda sürdürdüğü sinema yazarlığının yanı sıra New York Queens’teki Museum of the Moving Image’ın film küratörlüğünü de yürüten Eric Hynes ve İstanbul-Berlin arasında sürdürdüğü uluslararası oyunculuk kariyerine, “Tersine Dünya”, “Avcı”, “Your Name is Justine”, “Zenne”, “Zerre” ve “Taş” gibi ödüllü filmler sığdıran ve Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü de alan Jale Arıkan’dan oluşan Keş!f Jürisi, “yılın en ilham verici yönetmeni”ni seçecek.

Keş!f bölümündeki filmler ayrıca, SİYAD - Sinema Yazarları Derneği jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak ve Banu BozdemirGül Yaşartürk ve Sevin Okyay’dan oluşan jüri, seçecekleri bir filme SİYAD Ödülü’nü verecek.

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın bu yılki jürisinde; “Rayner Heppenstall: A Critical Study” ve “Trans: A Memoir” adlı kitaplarıyla tanınan İngiliz yazar Juliet Jacques; ‘Başka Dillerin Şarkısı”, "Can Kırıkları", "Benim Gönlüm Gümüş", "Yetersiz Bakiye" gibi, öyküden şiire, araştırmadan çocuk kitaplarına, pek çok alanda üretmiş, yazar, gazeteci Karin Karakaşlı ve Altın Koza’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödüller kazandığı “Yazı Tura” yanı sıra “Fi” gibi televizyon dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan, senarist, müzisyen ve oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı’dan oluşan jüri, “yılın en yaratıcı müdahalesini” seçecek.

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