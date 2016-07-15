17 bin yıllık çocuğun beyni yeniden canlandırılıyor

Güney İtalya’da keşfedilen 17 bin yıllık, Paleolitik dönemde yaşamış bir çocuğa ait kafatası, bilim insanlarına tarihte ilk kez, insan atalarının beynini tam olarak modelleme fırsatını verdi.

10-12 yaşlarındaki bir erkek çocuğuna ait olan bu kafatası, Calabria bölgesinde bulunan ve neredeyse 20 bin yıl önce Homo sapiens tarafından kullanılan Grotta del Romito mağarasında ortaya çıkarıldı.

arkeofili.com’da yer alan habere göre, bilim insanlarının 17 bin yıllık bir beyni yeniden canlandırmalarını sağlayan bu kafatasının çocuk yaşta birine ait olmasıyla ilgili olarak Florence Üniversitesi profesörü Fabio Martini şunları söylüyor: “Bu erkek çocuğu büyüme çağında olduğu için, kemikleri oldukça yumuşaktı. Büyüyen beynin kemiklere yaptığı baskı, kafatasının içerisinde adeta damga niteliğinde izler bırakmış. 3 boyutlu tarayıcılar ve bilgisayar teknolojisi sayesinde bu beynin 3 boyutlu bir modelini yaratmayı başarabildik ve bu da oldukça çığır açan bir gelişme.”

Martini, “Yakında 17 bin yaşındaki bir çocuğun beynini ellerimizde tutabileceğiz.” diyor.

Beyni yeniden oluşturmayı sağlayan bu olağanüstü teknoloji, antropologlara, paleontologlara ve nörologlara, bir avcı-toplayıcı çocuğun beyni ile günümüzde bir çocuğun beynini doğrudan karşılaştırma fırsatını veriyor.

“Böylece, dil merkezi gibi beynin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen gelişimi inceleyebilecek ve bu gelişimin nasıl gerçekleştiğini anlayabileceğiz.” diyor Martini.

Bilim insanları bu çalışma doğrultusunda, sosyal etkileşim, mekansal koordinasyon ve dil gibi, beynin sorumlu olduğu alanlara bakarak, atalarımızın yaşamlarına yepyeni bir ışık tutmayı ümit ediyorlar.