17 basın ve insan hakları örgütünden çağrı: ⁦Erol Önderoğlu, Şebnem Konur Fincancı ve Ahmet Nesin’e yönelik suçlamalar düşürülsün

T24 Dış Haberler

Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler, CPJ ve Pen'in de bulunduğu 17 basın ve insan hakları örgütü ortak açıklama yayınlayarak yeniden yargılanacak olan ⁦Erol Önderoğlu, Şebnem Konur Fincancı ve Ahmet Nesin’e yönelik suçlamanın düşürülmesini istedi.

Açıklamada Önderoğlu'nun tekrar yargılanacak olmasının "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükûmetinin kendini eleştiren medyaya yönelik cadı avının bir örneği" olduğu belirtildi.

Türkiye'de gazetecilerin tutuklanması ve yargılanmasının kınandığı ortak açıklamada yapılanlar, "Tüm muhalif sesleri susturmak ve bağımsız gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemek için gerçekleştirilen otokrat girişimler" olarak nitelendirildi.

Açıklamada Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye Temsilcisi Önderoğlu, Fincancı ve Nesin'e yönelik suçlamaların düşürülmesi için çağrıda bulunuldu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Erol Önderoğlu Türkiye'nin onuru olmalı Onun yerine keyfi şekilde yargılanıyor. Hatta istismar ediliyor bile diyebiliriz. Hükûmeti ve yargısı böyle insanlarla savaşan bir ülke demokrasi olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" yaptıkları için haklarında dava açılan ve daha sonra beraat eden Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin hakkında verilen beraat kararını bozmuştu.