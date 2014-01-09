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17 Aralık operasyonu AP’nin Türkiye raporuna mu girecek?

Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun Şubat sonuna doğru AP Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesi bekleniyor

09 Ocak 2014 13:45

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Hollandalı Türkiye raportörü Hristiyan Demokrat Grubu üyesi Ria Oomen Ruijten’in hazırlayacağı Türkiye raporu taslağı, 17 Aralık'ta İstanbul merkezli olarak başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası yaşananların da koyulması gerektiğine dair verilen değişiklik önergeleri ile gündeme geldi.

Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 27 Ocak’ta AP Dış İlişkiler Komitesi’nde ele alınması öngörülen taslağın Şubat sonuna doğru AP Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesi bekleniyor. Önergelerde şu görüşlere yer verildi:

* Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu soruşturmaları tarafsız ve bağımsız kurumlar tarafından yürütülmeli. İddiaların yargı tarafından bağımsız ve tarafsız şekilde araştırılması güvence altına alınmalı.

* İddiaların ayrımcılık ve ayrıcalık gözetmeksizin şeffaf ve tarafsız şekilde incelenmesi güvence altına alınmalı.

* Birbiri ardına çok sayıda polis ve savcının görevden alınması, yerlerine yenilerinin getirilmesi yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hukuki sürecin sağlıklı işleyeceğine dair derin endişeye neden oluyor.

* Türkiye, hukuk sisteminde reforma gitmeli. Yaşananlar Türkiye’de yargının sadece şeklen bağımsız olduğunu ortaya koydu.

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