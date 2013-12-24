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Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a 'yolsuzluk' uyarısı

AB: Polis müdürlerinin kovulması ve polise soruşturmalar konusunda üstlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmesi, soruşturmaların bağımsızlığı ve güçler ayrılığı konularında ciddi kaygılar yaratıyor

24 Aralık 2013 11:12

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle dün sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaparak Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin AB üyeliğini riske attığını belirterek uyardı. Füle açıklamasında, Erdoğan'ın AB'nin yargı bağımsızlığının garantisi olan kurallarını doğrudan ihlal ettiğini belirterek bunun Türkiye'nin AB üyeliği için en önemli koşullardan biri olduğunu hatırlattı.

İngiliz Telegraph gazetesinin aktardığına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polis müdürlerinin kovulması ve polise soruşturmalar konusunda üstlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmesi, soruşturmaların bağımsızlığı, verimliliği ve tarafsızlığı ile güçler ayrılığı konularında ciddi kaygılar yaratıyor. Bu durum AB'nin daha önce tavsiye ettiği gibi düzgün bir adli polis sistemi kurulması ihtiyacının altını bir kez daha çizmektedir."

 

Vekil dün Twitter'dan sordu

 

Dün de Avrupa Parlamentosu (AP) İngiltere Milletvekili Andrew Duff, Avrupa Birliği’ni Türkiye’deki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna konusunda sessiz kalmakla suçlamıştı.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Avrupa Parlamentosu Liberal grup üyesi Andrew Duff, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Medya saldırı altında, Türkiye'de yabancılar suçlanıyor, Polis şefi öldü. Bakanlar hala yerinde. Rüşvetçi bakanlar hala yerinde. Bu nerede olabilir?" diye sormuştu. Söz konusu soruyu AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle’ye yönelten Duff, AB’yi de Türkiye’yi derinden sarsan soruşturmada sessiz kalmakla suçlamıştı.

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