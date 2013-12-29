T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni AB Bakanı’ndan Füle’ye yolsuzluk yanıtı: Peşin hüküm vermekten kaçının

AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Füle'nin yolsuzluk operasyonu açıklamasını eleştirdi

29 Aralık 2013 10:32

Egemen Bağış'ın yerine AB Bakanlığı'na getirilen Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin yolsuzluk operasyonuna ilişkin açıklamalarına Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.

17 Aralık'ta başlayan süreci "Büyüyen bir endişe" ile izlediğini söyleyen Füle'yi eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Avrupalı dostlarımızı, Türkiye'nin içişleriyle ilgili, siyasi boyutları da olan gelişmeler konusunda yorum yaparken peşin hükümlerden kaçınmaya ve daha temkinli olmaya davet ediyorum."

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin "hukukun üstünlüğü" ilkesine samimiyetle bağlı olduğunu vurguladı.

Stefan Füle dün yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta başlayan süreci "Büyüyen bir endişe" ile izlediğini söylemişti.

 

ETİKETLER

mevlüt çavuşoğluavrupa birliğiab bakanıbaşmüzakerecistefan füleyolsuzluk operasyonurüşvethaber

İlgili Haberler

Stefan Füle:Türkiye’deki gelişmeleri endişeyle izliyorum

Füle: Son günlerde Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik yargının bağımsızlığını ve hareket kapasitesini zayıflatmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24