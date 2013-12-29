Yeni AB Bakanı’ndan Füle’ye yolsuzluk yanıtı: Peşin hüküm vermekten kaçının

Egemen Bağış'ın yerine AB Bakanlığı'na getirilen Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin yolsuzluk operasyonuna ilişkin açıklamalarına Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.

17 Aralık'ta başlayan süreci "Büyüyen bir endişe" ile izlediğini söyleyen Füle'yi eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Avrupalı dostlarımızı, Türkiye'nin içişleriyle ilgili, siyasi boyutları da olan gelişmeler konusunda yorum yaparken peşin hükümlerden kaçınmaya ve daha temkinli olmaya davet ediyorum."

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin "hukukun üstünlüğü" ilkesine samimiyetle bağlı olduğunu vurguladı.

Stefan Füle dün yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta başlayan süreci "Büyüyen bir endişe" ile izlediğini söylemişti.