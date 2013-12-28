Stefan Füle:Türkiye’deki gelişmeleri endişeyle izliyorum

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, yolsuzluk operasyonuyla ilgili gelişmeleri 'endişe' ile izlediğini söyledi. Füle, Danıştay'ın Adli Kolluk Yönetmeliği'ne yönelik kararından ise memnun.

17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri Avrupa Birliği de yakından takip ediyor.

Konuyla ilgil açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, gelişmeleri 'endişeyle izlediğini' söyledi.

Yargının soruşturmaları tarafsız ve bağımsız yürütmesinin güvence altına alınmasının önemini vurgulayan Füle, çok sayıda polisin görevden alınmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Füle, "Son günlerde Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik yargının bağımsızlığını ve hareket kapasitesini zayıflatmıştı" görüşünü savunarak, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun hızla sonuçlandırılmasını beklediğini dile getirdi.

Stefan Füle, Türkiye'ye, hukukun üstünlüğü dahil AB'ye katılım yolunda siyasi kriterlere bağlı kalınması ve suçlamaların şeffaf ve tarafsız şekilde ele alınması çağrısında bulundu.

Ruijten'den hükümete çağrı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen Ruijten de Türkiye'deki gelişmelerin güçler ayrılığı konusunda endişelere yol açtığını vurgulayarak hükümete adli kovuşturmalara müdahale olarak değerlendirilebilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.