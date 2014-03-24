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'17 Aralık' kapsamında Fatih Belediyesi iddianamesi iade edildi

17 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yağılan operasyonun ardından Fatih Belediyesi hakkında hazırlanan iddianame savcılığa iade edildi

24 Mart 2014 18:42

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Fatih Belediyesi dosyasıyla ilgili hazırlanan iddianameyi savcılığa iade etti.

17 Aralık 2013 tarihindeki operasyonla gün yüzüne çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dair ilk iddianamenin yazımı savcı Ekrem Aydıner tarafından tamamlanmıştı. Örgütlü suçlarla yetkili başsavcıvekilliği iddianameyi onaylayarak 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. 17 Aralık 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında Fatih Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şüphelilere "rüşvet almak-vermek", "resmi belgeyi bozma- yok etme veya gizleme", "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

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