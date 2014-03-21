'Başbakan'ın özel uçağı 17 Aralık'ta gizlice Konya'dan Ankara'ya mı uçtu?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan ve '17 Aralık' operasyonu ile bağlantılı yeni bir iddiada bulundu. Erdoğan’ın 17 Aralık 2013 tarihinde Konya’ya TC-ANA uçağı ile gittiğini anımsatan Umut Oran, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “Saat 12.55’te Konya’ya inen Erdoğan 23.35’te yeniden Ankara’ya hareket edene kadar gecen 11 saat içerisinde uçak Konya dışına gidip geldi mi? TC ANA’nın bu gizemli uçuşunda hangi yolcular uçaktaydı? Uçuş Harekat Kontrol Merkezi’nde (UHM) özel uçakların dahi kayıtları tutulduğu için, TC ANA’nın 17 Aralık 2013 tarihli UHM kayıtlarının silinmesi, sıfırlanması talimatını kim verdi? Başbakanlık uçağı ANA’nın 17 Aralık uçuş kayıtları neden silindi?” sorularını yöneltti.

Erdoğan’ın 17 Aralık 2013 tarhinde başlayan operasyon ile ilgili olarak o gün oğlu Bilal ve Kızı Sümeyye Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerin HTS kayıtlarını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 17 Aralık’a dair yeni bir bilgiyi de kamuoyuyla bugün paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Umut Oran, ilk kez açıkladığı bazı soru işaretlerini gündeme getirdi. Umut Oran’ın, Erdoğan’la ilgili olarak Arınç’a yönelttiği sorular şöyle:

ANA uçağı, 17 Aralık’ta Konya’da beklerken gizemli bir uçuş yaptı mı?

- Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık 2013 tarihinde Konya programına TC-ANA uçağı ile mi gitti?

- TC-ANA uçağı, 12.55’te indiği Konya’dan, Recep Tayyip Erdoğan’ın programını bitirerek bu ilden ayrıldığı saat 23.55’e kadar başka bir uçuş gerçekleştirdi mi?

- TC-ANA uçağı 17 Aralık 1013 tarihinde Konya’ya gerçekleştirdiği uçuşunda Recep Tayyip Erdoğan dışında başka hangi yolcuları da taşıdı, bunların isimleri nedir?

Gizemli uçuşun yolcuları kimlerdi?

- Erdoğan’ın Konya’da bulunduğu sırada 17 Aralık 2013 tarihinde TC-ANA uçağının Ankara’ya gidip geldiği gizli bir uçuş gerçekleştirdi mi?

- Erdoğan içinde yokken 17 Aralık 2013 tarihinde TC-ANA uçağı hangi yolcularla Ankara’ya gidip geldi?

TC-ANA’nın UHM kayıtları nedir?

- Uçuş Harekat Kontrol Merkezi’nde (UHM) özel-ticari özel tüm sivil uçakların kalkış, iniş zamanı ve rota bilgilerinin kaydedildiği doğru mudur?

- UHM kayıtlarına göre TC-ANA uçağının 17 Aralık 2013 tarihindeki uçuş yeri, kalkış-iniş zamanı ve her bir ayrı uçuşundaki yolcularının isim-soyisimleri nedir?

- TC-ANA uçağının 17 Aralık 2013 tarihindeki her türlü uçuş bilgisinin UHM kayıtlarından çıkarılması için Başbakanlık veya bağlı bakanlıklarından herhangi bir talimat verilmiş midir?

UHM kaydını “sıfırlama” talimatı kimden gitti?

- TC-ANA uçağının 17 Aralık 2013 tarihli UHM kayıtları neden silindi?

- TC-ANA uçağının 17 Aralık 2013’teki uçuş bilgilerinin gizlenmesinin, “sıfırlanmasının” gerekçesi nedir?



Saat 15.40.12’de Erdoğan tam olarak neredeydi?

- Recep Tayyip Erdoğan’ın, 17 Aralık 2013 Konya programında saat 13.49’da başlayıp 14.25’te sona eren konuşmasının ardından oğlu Bilal Erdoğan ile saat 15.40.12’de telefonla görüştüğünde, o günkü programına göre bulunduğu yer neresidir?

GAP, ATA ve DAP 17 Aralık’ta neredeydi?

- Başbakanlık VİP filosu uçaklarından TC-ANA dışında kalan TC-GAP, TC-ATA, TC-DAP’ın 17 Aralık 2013 tarihinde uçtular mı? Bu uçakların her birisinin uçuş, kalkış-iniş saatleri ve taşıdıkları yolcuların isimleri nedir?

- Başbakanlık VİP uçak filosunda kaç adet uçak bulunmaktadır, bunların isimleri nedir ve her birisi hangi tarihte satın alınmış, kiralanmış, hangi tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

400 milyon dolarlık Fatih uçağı nerede?

- Satın alınan ve TC-TUR kuyruk tescilli ‘Fatih’ adı verilen uçağın liste fiyatı 200 milyon dolar olmasına karşın ABD’deki yapılacak modifikasyon ile birlikte maliyetinin 400 milyon doları bulacağı bilgisi doğru mudur? TC-FATİH’in teslimat tarihinin önce şubat 2014, şimdi ise Haziran 2014’e ertelenmesinin gerekçesi nedir? Bu uçakta hangi modifikasyonlar yapılmaktadır?