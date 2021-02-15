17. Akbank Kısa Film Festivali online olarak düzenlenecek

Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 22 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 17. kez düzenlenecek. Festival, online olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 17. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne bu yıl 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa film başvurdu.

Kısa filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesine yönelik oluşturulan “Forum” bölümü senaryo yarışmasına ise bu yıl 796 proje başvuruda bulundu.