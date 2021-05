17. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda bir platform oluşturmak üzere, 22 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 17. kez düzenlendi. Bu yıl pandemi şartları nedeniyle festivalde gerçekleşen tüm etkinlikler, sinemaseverlerle çevrimiçi olarak buluştu.

Filmloverss'ın haberine göre, 71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Forum bölümlerinden oluşurken; 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluştu.

Yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu festivalin Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; oyuncu Nilay Erdönmez, yönetmen Murat Düzgünoğlu, kurgucu Aylin Zoi Tinel, yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyordu.

Murat Uğurlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Tapınak filmi, En İyi Film ödülüne layık görüldü. Serhat Karaaslan’ın yeni kısa filmi Suçlular ise Mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kurgucu Mary Stephen, oyuncu Samar Qupty, görüntü yönetmeni Krum Rodriguez, oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı gibi önemli isimleri bir araya getiren Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar jürisi, yönetmenliğini Sameh Alaa’nın üstlendiği "I Am Afraid to Forget Your Face"e En İyi Film ödülünü verdi. Mansiyon ödülündeki tercihini ise Brúsi Ólason’un Dalia ve Ali Asgari’nin imzasını taşıyan "Witness" isimli kısa filmden yana kullandı.

En İyi Film olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 35 bin TL, uluslararası kategoride 5 bin dolar ile ödüllendirildi.