17. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri bugün sahiplerini buluyor

22 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşen Akbank Kısa Film Festivali’nin ödülleri, bugün çevrimiçi yapılacak yayınla sahiplerini bulacak.

71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Forum bölümlerinden oluşuyor.



Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra, ülkemizden de prömiyerini yapacak çok sayıda yeni filmin yer aldığı festivalde, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluştu. Festivalin kazananları ise, 1 Nisan 2021 tarihinde Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ve Festival Direktörü Selim Evci tarafından Akbank Sanat‘ın Instagram ve Youtube hesaplarında gerçekleşecek yayınla çevrimiçi olarak açıklanacak.

Filmloverss'ın haberine göre; Yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu festivalin Ulusal Yarışma Festival Kısaları ana jüri üyeleri; oyuncu Nilay Erdönmez, yönetmen Murat Düzgünoğlu, kurgucu Aylin Zoi Tinel, yönetmen İnan Temelkuran ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı’dan oluşuyor.

Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jüri üyeleri ise; kurgucu Mary Stephen, oyuncu Samar Qupty, görüntü yönetmeni Krum Rodriguez, oyuncu İlker Kaleli ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı.

En İyi Film olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 35.000 TL, uluslararası kategoride 5.000 Dolar; Forum bölümünde ise, en başarılı senaryo 5.000 TL ile ödüllendirilecek.