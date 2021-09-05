17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgi sözleri gündem olan Bayraktar'dan yeni paylaşım: Yaktın yandırdın beni, çapkın aldattın beni

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile ilgili olarak “Dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir” diyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bugün sosyal medya hesabından "Yaktın yandırdın beni, çapkın aldattın beni" sözlerinin yer aldığı bir şarkı paylaştı. Bayraktar’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'manidar' bulundu.
TIKLAYIN - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...
Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili geçtiğimiz günlerde "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" demişti.
Bayraktar, açıklamalarının gündem olmasının ardından Twitter'da "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır" paylaşımında bulunmuştu.
Tıklayın - Erdoğan Bayraktar'dan yeni açıklama: Tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu anlayacaktır
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından Ayşe Tunalı'nın seslendirdiği 'Dereler Çağlar Oldu' adlı şarkıda geçen 'Yaktın yandırdın beni Çapkın aldattın beni' sözlerini paylaştı.
Şarkının sözleri şöyle:
Dereler çağlar oldu
Gözlerim ağlar oldu
Bir yare gönül verdim
Meskenim dağlar oldu
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Ağlarım yandığıma
Yanarım kandığıma
Dağlar taşlar dayanmaz
Benim dayandığıma
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Ayrılık yeter oldu
Halim pek beter oldu
Vefasızın hayali
Gözümde tüter oldu
Yaktın yandırdın beni
Çapkın aldattın beni
Bayraktar ne demişti?
Bayraktar, gazeteci Altan Sancar'a yaptığı açıklamada, "Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur. Onlarınkiler yanlış olabilir, benimkiler doğru" demişti.
Bayraktar söz konusu sözlerinin ardından yeni bir açıklamada daha bulunmuş, "Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır" demişti.