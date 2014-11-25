16/9'la ilgili şikayet geri çekildi, kuleler tıraşlanmayabilir!

Zeytinburnu sahilinde yapılan ve tarihi yarımadanın siluetini bozan 16/9 rezidans projesinin yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle inşaat ruhsatının iptal edilmesini talep ederek dava açan mimar Yusuf Özden, şikayetini geri çekti.

Vatan gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, Danıştay 14'üncü Dairesi feragati kabul ederse ruhsatı iptal edilen ve illegal konumda olan 16/9'un ruhsatı legal hale gelecek. Bu durumda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği 16/9 kuleleri tıraşlanmayacak.

'Orası artık milli servet'

Ruhsatların iptal edilmesini sağlayan süreci başlatan Yusuf Özden ise şöyle konuştu:

"Ben inşaat imalat halindeyken ruhsatı veren kurumlara dava açtım. İmalatçıya açılmış bir dava değil, aksine plana yönelik bir davadır. Türkiye'de yargıya güvenim sonsuz fakat ben davayı açtıktan sonra karar çıkana kadar inşaat tamamlandı. İnsanlar tonlarca para vererek evleri satın aldı. Orada bir yaşam kurdu. Oraya yapılan yatırım milli servetimizin bir parçası. İnsanların evlerinden atılması vicdansızlıktır."

'Vicdanımın sesini dinledim'

"Ben de vicdanımın sesini dinleyerek karardan vazgeçtim. O katlarda oturan ev sahipleri davayı geri çekmemi istedi, onlarla süreç içerisinde konuşmalarımız oldu. Mağdur olduklarını anlattılar. Benden böyle bir talepte bulundular. Ancak firmadan kimseyle bir iletişimim olmadı. Bana kesinlikle teklifte bulunmadı, 5 kuruş almadım."

Projeyle ilgili iki dava açılmıştı

Projeyle ilgili iki dava bulunuyor. Yusuf Özden'in açmış olduğu 'ruhsat iptal' davasında Danıştay iptal kararını onaylamıştı. Projenin sahibi Astay İnşaat ise düzeltme talebinde bulundu. Bu süreçte Danıştay'ın ruhsat iptal kararından yola çıkarak Cihat Göldemir, 3 gökdelenin silüeti bozan kısmının yıkılması için dava açtı. Açılan davada mahkeme binaın yasal olmayan kısmının tıraşlanmasına karar verdi. Ancak Özden'in feragat talebi kabul edilirse bu dava da otomatik olarak düşecek.

'Söz Danıştay'da'

Ankara Üniversitesi İdari Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy, takdir hakkının Danıştay'da olduğunu söyledi: "Feragatinin kabulüne ya da reddine Danıştay karar verecek. Eğer feragati kabul ederse, dava düşecek ve ruhsatlar hukuki hale gelecek. Ancak kamuyu yakından ilgilendiren davalarda Danıştay feragati kabul etmeyebilir. Bu noktada ise ruhsatlar iptal olduğu için bu durum geçerliliğini koruyacak ve proje illegal bir yapı olarak kalacak. Kamusal bir dava olduğu için Danıştay'ın feragati reddetmesi gerktiğine inanıyorum. Danıştay feragati kabul ederse tekrar ruhsat iptal davası açılabilir mi derseniz, burada zaman konusu sorun olabilir. Çünkü mahkeme o zaman 'bugüne kadar ruhsat iptali için dava neden açmadın' diyebilir. Ancak bu durumda askıya çıkan bir plan olmadığı için imar planının iptali için ayrı bir dava açılabilir."

İstanbul'un tairihi silüetini bozduğu için eleştiri oklarının hedefi olan 16/9 projesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermişti.

Ünlü isimlerin daireleri var

19/6 kulelerinden daire satın alanlar arasında İstanbul Milletvekili ve eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Adem Baştürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Tandıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, Zeytinburnu Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hasan Albayrak, Celalettin Cerrah ve kızı bulunuyor. Binaların fiyatları ise 1 milyon ile 4 milyon TL arasında değişiyor.

Ruhsatı nasıl aldı?

Arazi 2007’de Mesut Toprak’a satıldıktan sonra nazım imar plan teklifi yapıldı. 2008’de Belediye Meclisi’nin kararıyla ticaret ve turizm alanına çevrildi. Emsali 1'den 2.5'a çıkarıldı. 1/100'lik uygulama imar planı da 10 Kasım 2009 tarihli İBB meclis gündemine alınmasına karşın dosya, 13 Mart 2009’da meclis kararı ile iade edildi. 5216 sayılı kanunun 14. maddesinin “üç ay içinde belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” hükmüne karşın üç ay içinde karar alınmadı ve ilçe belediyesinin kararı kesinleşti. Ancak bu sürede değişen imar planı askıya alınmadı. Firma valiliğe yazı gönderdi ardından da Zeytinburnu Belediyesi'nden ruhsatını alarak inşaata başladı.