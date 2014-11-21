16/9 kuleleri için ‘niye tıraşlamadın’ soruşturması

İstanbul’un tarihini siluetini etkilediği gerekçesiyle mahkemenin Zeytinburnu’ndaki “16/9” gökdelenleri için verdiği “tıraş” kararını uygulamayan Zeytinburnu Belediye Başkanı ile İmar ve Fen İşleri müdürleri hakkında soruşturma başlatıldı.

C.B isimli vatandaşın şikayetini dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu soruşturma için Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan izin istedi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi 16/9 gökdelenleri için siluete etki eden kısmın yıkımına karar vermiş, Danıştay 14. Dairesi de bu kararı onamıştı. Ancak yıkım için Zeytinburnu Belediyesi’nin çıktığı ihale “konsorsiyum olarak teklif verilemez” şartı konulduğundan iptal edilmişti.

Ömer Erbil'in Hürriyet'teki haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Zeytinburnu Kaymakamlığı’na gönderdiği talep yazısında şöyle denildi:

“İhbarcı C.B.’nin başsavcılığımıza vermiş olduğu dilekçesinde özetle, Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada, 12 parsel sayılı yerde bulunan 16/9 kuleleri olarak geçen binanın Sultanahmet Cami’nin siluetini bozması nedeniyle açılan davalar sonucunda Danıştay 14. Dairesinin vermiş olduğu traşlama kararının Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na infazı için gönderilmesine rağmen bu kararı uygulamayan Zeytinburnu Belediye Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli memurlarla Fen İşleri Müdürlüğünde görevli memurlar hakkında görevlerini kötüye kullandıklarını belirtmiştir. Şüphelilerin kamu görevlisi olduğu ve isnat edilen suçun idari nitelikte bir suç olduğu anlaşılmaktadır.”

Müfettişler inceleyecek

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları bürosunca Zeytinburnu Belediye Başkanı ile Fen ve İmar Müdürleri için 4483 sayılı Memur ve Diğer Kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki yasanın 3 ve 6. maddelerinin uygulanması istendi. Şimdi İçişleri Bakanlığı müfettişlerince sorumlu kamu personeli hakkında bir ön inceleme yapılacak. İfadelerine başvurulacak kamu personeli mahkeme kararını neden uygulamadıklarını, ihaleye neden konsorsiyum ile girilememe şartı getirildiğini, ikinci kez ihaleye neden çıkılmadığını açıklayacaklar. Hazırlanacak ön inceleme raporundan sonra Zeytinburnu kaymakamlığı soruşturma izni verip vermeme kararını en geç 45 gün içinde mahkemeye bildirecek. Yıkım kararını belediyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uygulaması gerekiyordu. Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğü bu sürenin tamamlanmasına yakın sesiz sedasız ihaleye çıkmıştı. İhale şartnamesine de “Konsorsiyum olarak teklif verilemez” şartı getirmiş, katılan olmayınca ihale iptal edilmişti. İkinci kez ihaleye çıkması gereken Zeytinburnu Belediyesi henüz yeni ihale düzenlemedi.

Neden tıraşlanacaktı?

Siluet tartışmalarından sonra İBB her semte yükseklik kotası getirdi. Bu kotaya göre Zeytinburnu için belirlenen yükseklik 70 metre yani 23 kat. Bu karara göre 36, 32 ve 26 kat olan 16/9 gökdelenleri için düşülmesi gereken minimum kat yüksekliği 23. Bu durumda kulelerin birinden 13, birinden 9 ve birinden de 3 kat yıkılması gerekiyor.

Kamulaştırma yapılacak

Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri neden 2. ihale açılmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“16/9’la alakalı Zeytinburnu Belediyesi Encümeni yıkım kararı almıştı. Bu karardan sonra ihale açılmıştı. Ancak mahkeme Belediye Encümeni’nin aldığı kararı iptal etti. Mahkeme devam eden süreçte şunu söylüyor: Önce traşlanacak yerlerin kamulaştırılması gerekiyor. Yani bağımsız birimlerin bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Bugünün raiç bedelleriyle yıkılacak yerlerin satın alınmasının ardından tahliye davası açılması ve yıkım sonra yapılması gerekiyor. Mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle ikinci bir ihale açılmadı.”