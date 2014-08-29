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Cerrah: 16/9'un sahibini yıllardır tanırım, daireyi 400 bin liraya aldım, indirim yapmış olabilir

Celallettin Cerrah: İstanbul'da 3 değil 2 dairem var

29 Ağustos 2014 12:09

Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, İstanbul’da 7 milyon TL değerinde üç ayrı lüks sitede dairesi olduğu iddialarını yalanladı.

Yeşil Vadi’deki evini sattığını, o parayla Ataköy konutlarındaki daireyi aldığını söyleyen Cerrah, 16:9’daki daireyi ise 400 bin liraya aldığını belirtti. 200 bin liralık birikimiyle, kızının 200 bin liralık birikimini birleştirdiklerini ifade eden Cerrah, 16:9’da bu kadar düşük fiyata daire satın almasıyla ilgili olarak ise “Mesut Toprak’la yıllardır tanışırız bana indirim yapmış olabilir” dedi.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Osmaniye Valisi Celalettin İstanbul’da 3 ayrı lüks daireye sahip olduğu öne sürülmüştü.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberi yapan Miyase İlknur’a konuşan Celalettin Cerrah, söz konusu iddiaları yalanladı.

Miyase İlknur’un Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (29 Ağustos 2014) nüshasında yer alan, "Cerrah’tan 16:9 itirafı: Tanıdık indirimi, 400 bine aldım" başlıklı haberi şöyle:

 

“Cerrah’tan 16:9 itirafı: Tanıdık
indirimi, 400 bine aldım”

 

Çekmeköy’deki lüks Yeşil Vadi sitesinde evinin bulunmadığını, çünkü sattığını açıklayan Celalettin Cerrah, 16:9’daki daireyi, 200 bin kendisinin 200 bin de kızının eklemesiyle 400 bin TL’ye aldıklarını söyledi. 16:9’da bu kadar düşük fiyata daire satılmadığını anımsattığımızda da “Mesut Toprak’la yıllardır tanışırız bana indirim yapmış olabilir” dedi.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, yaptığı açıklamada İstanbul’da üç ayrı lüks sitede dairesi olmadığını, Yeşil Vadi’deki evini sattığını, o parayla Ataköy konutlarındaki daireyi aldığını bildirdi.

Önceki gün gazetemizde Celalettin Cerrah’ın 16:9 dışında, Yeşil Vadi ve Ataköy konaklarında da milyon dolarlık daireleri olduğunu belirten “Bir İstanbul Polisinin Emlak Maceraları” başlığı altında haberimiz yayımlanınca, Cerrah telefonla arayarak üzüntülerini belirtti. Kendisinin İstanbul’da üç değil, iki dairesi olduğunu, çünkü Çekmeköy Yeşil Vadi Sitesi’ndeki daireyi sattığını açıkladı. Ataköy Konakları’nı da bu para ile satın aldığını söyleyen Celalettin Cerrah şöyle devam etti:

“Benim lüks konut kolleksiyoneri gibi davrandığımı yazmışsınız. Üç ayrı lüks sitede konutum varmış gibi bir bilgi vermişsiniz. Bu doğru değil. Sorsaydınız söylerdim. Benim İstanbul’da üç değil iki konutum var. Yeşil Vadi sitesinde evim yok mesala. Çünkü o konutu sattım ve onun parasıyla Ataköy Konutları’ndaki daireyi aldım. Onaltı dokuz kulelerindeki evimi de kızımla ortak aldık. Kızım yurtdışında yıllarca çalışan, öğretim üyeliği yapan biri. Ben de yıllardır 1. sınıf Emniyet müdürlüğü yapıyorum. Biraz kızımın biraz da benim birikimim vardı. İki yüz bin TL. Kızımın vardı iki yüz bin TL. de benim birikimim vardı. Birleştirdik 400 bin TL’ye 16:9’daki daireyi aldık.”

“16:9’da 400 bin TL’ye satılan daire yok” hatırlatmasında bulununca Cerrah, “İnşaatı yapan Mesut Toprak’la birbirimizi yıllardır tanırız. O tanışıklıktan dolayı bana indirim yapmış olabilir” dedi.

 

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