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Spor

16 yıllık gelenek değişmedi, sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyetindeki 11 futbolcu'dan 10'u emekli oldu

09 Mart 2015 13:07

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında elde ettiği son galibiyette forma giyen futbolcuların yer aldığı kadronun fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu.

Derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasretinin 16 yıla çıkmasının ardından, sosyal medyada bu konuya ilişkin binlerce Twitter, Facebook mesajı ve fotoğraf paylaşıldı.

En büyük ilgi gören fotoğraf ise Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyeti gören son Galatasaray kadrosunun takım fotoğrafı oldu. Söz konusu fotoğraftaki 11 futbolcunun 10'u, profesyonel kariyerini noktalamış durumda. Futbol yaşantısını sürdüren tek oyuncu, bugün sahada Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu.

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup etmişti. O dönemde takımın başında teknik direktör olarak Fatih Terim bulunuyordu.

 

Duygun Yarsuvat'tan önceki dört başkan galibiyet göremedi

 

Galatasaray Kulübü'nün Duygun Yarsuvat'tan önceki 4 başkanı, başkan sıfatıyla futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinin tarihi olan 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu.

Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008) ve Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014) deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda başkanlık koltuğuna oturan Ünal Aysal ise başkan sıfatıyla Kadıköy'de ilk derbisini izleyecek.

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