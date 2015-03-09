Yarsuvat'ın 'Gelenek bozulmadı' sözleri G.Saray taraftarının tepkisine yol açtı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından çok ilginç bir açıklamada bulundu. Yarsuvat, stat çıkışında muhabirlerin "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Gelenek bozulmadı" şeklinde bir cevap verdi. Duygun Yarsuvat'ın verdiği cevap sonrası çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar sosyal medya üzerinden Yarsuvat'a tepki gösterdi.

Duygun Yarsuvat'ın "Gelenek devam ediyor" sözleri Hamza Hamzaoğlu'na da basın toplantısında soruldu. Hamzaoğlu, "Üzgünüz, başkan da üzgündür tabii ki. Hayat devam ediyor, puan olarak öndeyiz ve bundan sonra da tüm maçlarımıza kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.