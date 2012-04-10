16 yaşındaki liseli sınıfta kalpten öldü

İstanbul’da 16 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Kılıç, sınıfta geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.



Milliyet'in haberine göre olay, Akatlar Zeytinoğlu Caddesi Necati Cumalı Sokakta bulunan lisede meydana geldi. 10. sınıf öğrencisi Furkan Kılınç, sınıfta fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Sınıf öğretmeninin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç’ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi. Olay nedeniyle sınıftaki diğer öğrenciler evlerine gönderilirken, polis inceleme yaptı. Kılınç’ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kılınç’ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.



