T24 LogoT24 Logo
Yaşam

16 yaşındaki liseli sınıfta kalpten öldü

İstanbul’da 16 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Kılıç, sınıfta geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

10 Nisan 2012 09:16

İstanbul’da 16 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Kılıç, sınıfta geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.


Milliyet'in haberine göre olay, Akatlar Zeytinoğlu Caddesi Necati Cumalı Sokakta bulunan lisede meydana geldi. 10. sınıf öğrencisi Furkan Kılınç, sınıfta fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Sınıf öğretmeninin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç’ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi. Olay nedeniyle sınıftaki diğer öğrenciler evlerine gönderilirken, polis inceleme yaptı. Kılınç’ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kılınç’ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.


 

ETİKETLER

LiseliFurkansınıfta kalpten öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24