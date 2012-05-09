16 yaşındaki lise öğrencisi yaşlanmayı geciktiren madde keşfetti

Kanada 'da 16 yaşında lise öğrencisi kız, odun elyafında bulunan ve nano-parçacıklarından oluşan yaşlanmayı geciktirici antioksidan madde keşfetti.

Kanada 'da yapılan ve jüri üyeleri arasında Ulusal Bilim Araştırma Kurulu bilimadamlarının bulunduğu “Sanofi BioGENEius Challenge” adlı bir biyoteknoloji yarışmasının organizatörleri, Ontario'daki Waterloo lisesi öğrencisi Janelle Tam'ın yarışmanın büyük ödülü olan 5 bin dolarlık çeki kazandığını belirttiler.

Zararlı serbest radikalleri nötralize ediyor

Genç mucidin keşfettiği maddenin, insan vücudunda bulunan zararlı serbest radikallerin sayısını nötralize ettiği ve yaşlılığı geciktirmek için kullanılabileceği belirtiliyor. “NCC” (nano cellulose cristalline-nano selüloz kristalin) adı verilen parçacık ağaçlarda bulunuyor. Kanada 'ya 5 yıl önce Singapur'dan gelen Tam'ın, daha istikrarlı ve etkisi daha uzun zaman sürdüğünden, potansiyel olarak C veya E vitamininden daha etkili bir antioksidanı bulan kişi olduğu belirtiliyor. Karbon nano-parçacıklarıyla bu maddeyi kimyasal olarak bağlamayı başaran genç mucidin keşfettiği madde, serbest radikalleri nötralize eden bir elektrik süpürgesi gibi hareket ediyor.

Genç mucit yaptığı açıklamada, insan saçının binde biri büyüklüğündeki NCC'nin toksik olmadığı, dayanıklı, suda çözülebilir ve ağaçlardan elde edilmesi sayesinde yenilenebilir olduğuna işaret etti. Tam, çelikten daha kuvvetli ancak esnek, dayanıklı ve ultra hafif olan bu maddenin sınırsız alanda kullanım imkanı olduğunu kaydetti.

NCC isimli antioksidanın pazarının 10 yıl içinde 250 milyon dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.