16 yaşındaki kıza şantajla tecavüzde 5 kişi daha gözaltında!

T24 - Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 16 yaşındaki D.E.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla geçen hafta tutuklanan 3 kişinin ardından 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 19 yaşındaki Ferdi A.’nın, çıplak fotoğraflarını internete koymakla tehdit ettiği D.E.’yi başka erkeklere pazarladığı iddia edildi.



Çaycuma Çok Programlı Lise’yi geçen yıl 1’inci sınıftayken terk eden D.E., geçen salı günü polise başvurarak, 1 yıl önce Çaycuma’nın Karapınar Beldesi’nde tanışıp arkadaş olduğu işsiz Ferdi A.’nın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. D.E., Ferdi A.’nın daha sonra cep telefonuyla çektiği çıplak fotoğraflarını internete koymakla tehdit ederek, çevresindeki arkadaşlarıyla ilişkiye girmeye zorladığını ileri sürdü.





3 KİŞİ TUTUKLANDI



D.E., en son salı günü Ferdi A. ile birlikte arkadaşları 24 yaşındaki Soner T. ve 34 yaşındaki Tuncay D.’nin Akyamaç Köyü Mevkii’nde ırmak kenarında otomobilin içinde kendisine tecavüz ettiklerini söyledi. D.E.’nin ifadeleri doğrultusunda önce Ferdi A., Soner T. ve Tuncay D. gözaltına alındı. Ferdi A., ifadesinde D.E. ile kendi isteği ile ilişkiye girdiğini, çıplak fotoğraflarını da çekmediğini ileri sürdü. 3 kişi, geçen hafta sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.





5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



D.E.’nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren polis, dün akşam kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla Ferdi A.’nın kardeşi 17 yaşındaki Tuğhan A., 34 yaşındaki Hasan K., 26 yaşındaki Üzeyir K., 37 yaşındaki Orhan K. ve 25 yaşındaki Elvan Ö.’yü de gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ferdi A.’nın, yaklaşık 1 yıl süreyle D.E.’yi şantaj yoluyla başka erkeklere para karşılığında sattığı iddia edildi. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.





