16 yaşındaki çocuğa yarı çıplak fotoğraflarını atan polisin ifadesi ortaya çıktı

İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Abby Bray’ı, Facebook’tan taciz ettiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği için dün açığa alınan polis memuru Servet T. hakkında savcılık da soruşturma başlattı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri soruşturma sonucuna göre, Servet T.’nin meslekten ihraç edilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Servet T. ifadesinde "Yazışmalar doğru. İlk arkadaşlık teklifi ondan geldi. Ben hiç evlenmedim. Yazıştığım kızın 20 yaşında olduğunu biliyordum" dedi.

“Çeviri programı ile çevirdim”

Birgün'de yer alan habere göre, açığa alınan Servet T. hakkında, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Valilik’ten alınan onay ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Servet T.’nin bu sabah Çocuk Şubesi’ne giderek burada, ’küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar’ suçundan ifade verdi. Servet T.’nin ifadesinde, sosyal medyada ilk arkadaşlık teklifinin karşı taraftan geldiğini öne sürerek, "Yazışmalar doğru. Ben hiç evlenmedim. Yazıştığım kızın yaşının 20 olduğunu biliyordum. İngilizce yazdıklarını bilgisayardan çeviri programı ile cevap verdim" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de soruşturma sonucuna göre Servet T.’nin meslekten ihraç edilmesinin de gündeme geleceğini belirtti.