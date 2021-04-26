16. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor: Hangi Kadraja Sığar?

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), pandemi nedeniyle bu yıl da internet üzerinden düzenlenecek. Bu yıl "Hangi Kadraja Sığar?" sloganıyla düzenlenen festival kapsamında, 1-9 Mayıs 2021 tarihlerinde İFF'nin YouTube kanalı üzerinden gösterimler gerçekleştirilecek.

2019 yılı Aralık ayından itibaren Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreç yaşadığını hatırlatan İFF Düzenleme Komitesi, bu yıl 16'ıncısı düzenlenen festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Salgının en başında evde kalmak salgınla ilgili en etkili mücadele yöntemi olarak duyurulurken ve evde kalabilenler evlerine kapanırlarken geçtiğimiz sene İşçi Filmleri Festivali olarak 'Evde Kalamayanları Gör' demiştik. Hemşiresi, doktoru, hasta bakıcısı, hastane işçisi, laborantı ile sağlık sektörünün tüm çalışanları… Belediye, market, çağrı merkezi çalışanları, üretimi sürdüren fabrikalarda çalışan emekçiler, mevsimlik tarım işçileri işlerine gitmeye devam ettiler.

Pandemi sürecinde iktidar sahipleri hastalığın yayılması karşısında palyatif tedbirler uygulayarak ülkemizi çaresiz bırakmıştır. Salgının iktisadi etkilerine karşı ekonomik reform paketleriyle büyük sermaye sınıf rahatlatılmaya çalışılırken küçük esnaf borç ve kredi batağında yalnız bırakılmış, çalışan sınıflar ve emekliler yoksulluk sınırına sürüklenmiştir. Dünyanın diğer otoriter sistemle yönetilen ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de pandemi tedbirleri gerekçe sunularak bireylerin ve toplumsal kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan anti demokratik uygulamalara, kadınların ve LGBTİ+'ların eşitlik haklarına yapılan saldırılara, üniversitelerin kayyumla yönetilmeye çalışılmasına kadar pek çok soruna karşı verdiği demokratik mücadeleler yasak ve baskılarla engellenmeye çalışılmıştır.

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek olan festivalimiz, dünyadan ve Türkiye'den emekçilerin, işsizlerin, kadınların, LGBTİ+'ların, gençlerin mücadelesini anlatıyor ve yaşanılan haksızlık ve adaletsizlikler ‘Hangi Kadraja Sığar' diye soruyor."

Çevrimiçi festival nasıl olacak?

Filmler, festival gösterim programında belirtilen saatlerde, sadece o zaman diliminde -sanki sinemada gibi- izlenebilecek. İzleyici seansa geç kalırsa izleyemeyecek ve gösterim sonrasında filmler arşivden izlenemeyecek.

Geçtiğimiz yıl gibi, bu yıl da çok fazla film başvurusu aldıklarını belirten İFF, çevrimiçi gösterimde kısıtlı sayıda gösterim yapılabildiği için belirli sayıda filmi programa aldıklarını ve bu yıl 38 filmin gösterileceğini açıkladı.

Türkiye'de ilk kez gösterimi yapılacak filmler

İFF, bu seneki gösterim programında da Türkiye'de ilk defa gösterilecek filmlerin olduğunu vurguladı:

1974'te bir İskoç kasabasında Pinochet diktatörlüğüne karşı Şili halkı ile dayanışan fabrika işçilerini anlatan "N ae Pasaran " (Geçit Yok),

" (Geçit Yok), İsveç'ten belgesel film " Hackitat " (Politik Bilgisayar Korsanlığının 9 Katmanı),

" (Politik Bilgisayar Korsanlığının 9 Katmanı), Birinci Dünya Savaşı sırasında içlerinde Lenin'in de bulunduğu göçmenleri taşıyan bir trende geçen " Lenin… The train " (Lenin'in Treni),

" (Lenin'in Treni), İsveç'ten günümüzde siyasetin yoksulluk ve sınıflı toplum ile ilişkisini sorgulayan " Bröd och Rättvisa " (Ekmek ve Adalet),

" (Ekmek ve Adalet), İspanya'daki bir sahilde hepsi kadınlardan oluşan yerel kabuklu deniz hayvanı çiftçilerinin işlerini kaybetmemek için verdiği mücadeleyi anlatan " El Cielo Es Nuestro Techo " (Sınırımız Gökyüzü),

" (Sınırımız Gökyüzü), İspanya'dan, kadınların yaşamının sığırların hızına ve ev idaresine göre yönetildiği bir kırsalda mücadele eden kadınların hikayesini anlatan " Mujeres del Campo " (Kırsalın Kadınları),

" (Kırsalın Kadınları), Türk İnşaat şirketi Gama işçilerinin İrlanda'daki direnişini anlatan, İrlandalı bir yönetmen tarafından çekilmiş filmi " The Gama Strike " (Gama Grevi),

" (Gama Grevi), Japonya'dan " Tokyo Higata " (Tokyo Gelgit Düzlüğü); Kırgızistan'dan " Toguzdan Kiyin Egiz " (Dokuzdan Sonra İkiz),

" (Tokyo Gelgit Düzlüğü); Kırgızistan'dan " " (Dokuzdan Sonra İkiz), Brezilya yapımı, siyah kadınların Brezilya'da başlattığı kampanyaya eşlik eden belgesel film " Sementes – Mulheres Pretas no Poder " (Tohumlar: Siyah Kadınlar İktidara),

" (Tohumlar: Siyah Kadınlar İktidara), Türkiye'den, ilhamını devrimci müzisyenler İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'ten alan "Ritmin İsyanı" (Riot of Rhythm) filmleri bu yıl Türkiye prömiyerlerini yapacak.

Ayrıca festival kapsamında, geçtiğimiz yıl sinema salonlarının tekelleşmesi nedeniyle kısıtlı gösterim imkânı bulmuş, yönetmen Emin Alper'in "Kız kardeşler" ve Kıvanç Sezer'in "Küçük Şeyler" filmleri de seyircisiyle yeniden buluşma imkânı bulacak.

Festivalin açılış gecesi 1 Mayıs'ta

İFF'nin iki yıldır gerçekleştirdiği "Festivale Doğru" bölümünde ise İspanya'nın Bask bölgesinden LAN Film Festivali'ni konuk edip, İspanya'dan bir işçi filmi ve İsveç'ten iki işçi filmi izleyip film yönetmenleriyle canlı söyleşiler yapılacak.

Festivalin açılış gecesi 1 Mayıs 2021'de, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde çevrimiçi olarak İFF'nin YouTube kanalından yayınlanacak bir etkinlikle yapılacak.

Açılıştan sonraki günlerde yapılacak film gösterimi ve söyleşiler yine YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek, izleyiciler yönetmenlere sorular sorabilecek.

Gün gün filmlerin gösterim programı için tıklayınız!

Festivalde gösterilecek filmler hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız!

Festival afişleri