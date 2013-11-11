16. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali başlıyor

Kültür Bakanlığı'nın katkıları, Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Belgesel Sinemacılar Birliği'nin organizasyonuyla düzenlenen 16. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali'nin açılışı, 13 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş Çarşı Meydanı'nda düzenlenecek bir törenle yapılacak.

Açılış, belgesel sinema tutkunlarının ve Beşiktaşlıların katılımıyla bir şenlik havasında düzenlenecek. Sokak çalgıcılarının eşlik edeceği açılışta, ikram ve kısa konuşmaların ardından, yönetmenliğini Roger Gomez ve Dani Resines’in yaptığı L’equip Petit (Küçük Takım) filmi gösterilecek. 2011 tarihli İspanya yapımı filmde 14 küçük çocuk, kazanma ve kaybetme üzerine yetişkinlere hiç beklenmedik bir hayat dersi veriyor. Bu 9 dakikalık kısa film, 16. İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin ruhuna uygun bir şekilde “An ve Zaman” üzerine kendi sözünü söylüyor.