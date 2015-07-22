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Bilim / Teknoloji

1.6 milyon kilometre uzaklıktan Dünya

ABD Başkanı Obama NASA'ya ait DSCOVR isimli araçtan çekilen Dünya fotoğrafını 'Sahip olduğumuz tek gezegeni korumamız gerektiği konusunda bir hatırlatma' notuyla paylaştı

22 Temmuz 2015 12:37

NASA, ‘Deep Space Climate Observatory’ (DSCOVR) isimli uzay aracının tam 1 milyon mil yani 1.6 milyon kilometre uzaklıktan çektiği Dünya fotoğrafını yayınladı.

Ana amacı, Güneş’in neden olduğu jeomanyetik fırtınaları önceden tahmin etme imkânı sağlamak olan DSCOVR, şubatta fırlatıldı. Geçen ay, Güneş ile Dünya arasında bulunan ve "Lagrange Point 1" adıyla anılan, yerçekimi açısından stabil hedef noktasına ulaşan uzay aracı, buradan Dünya’nın en uzaktan çekilmiş portresini fotoğrafladı.

 

‘Bizim tek mavi bilyemiz'

 

NASA’nın yayınladığı Dünya fotoğrafı hem sosyal medyada büyük ilgi görürken, ABD Başkanı Barack Obama da fotoğrafı resmi Twitter adresinden paylaştı ve “Mavi bilyenin bu yeni fotoğrafını biraz önce NASA’dan aldım. Bu sahip olduğumuz tek gezegeni korumamız gerektiği konusunda çok güzel bir hatırlatma” yazdı. 

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