16 Mart Pazartesi, saat 20.00: Yasakların başlamasına saatler kala Beyoğlu-İstiklal Caddesi

T24 Haber Merkezi

İstanbul’un sembolleri arasında yer alan ve 24 saat boyunca insan trafiğine sahne olan Beyoğlu -İstiklal Caddesi de Koronavirüs salgınına karşı alınan resmi ve kişisel önlemlerin ardından kalabalığını kaybetti.

Türkiye’nin en kalabalık ve en uzun (yaklaşık 2 kilometre) caddelerinden olan İstiklal Caddesi Koronavirüs tenhalığı yaşıyor.



İçişleri Bakanlığı’nın bu gece yarısından (16 Mart Pazartesi) geçici olarak kapatılmasına karar verdiği bar, cafe ve müzikli eğlence yerlerinin İstanbul’da odaklandığı merkezlerden olan Beyoğlu’nun sembol yolu İstiklal Caddesi, yasağın başlamasından önceki saatlerde boşalmaya başladı. Bu fotoğraf yasağın başlamasına dört saat kala, saat 20.00 sıralarında İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı yönündeki başlangıç bölümünden çekildi.