16. Contemporary Istanbul için geri sayım

16. Contemporary Istanbul, Tersane İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, 5-6 Ekim’de ön izleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasında genel ziyarete açık olacak.

Contemporary Istanbul, ikinci on beş yılına Tersane İstanbul’da başlıyor. Pandemi sonrasında gerçekleşecek ilk uluslararası fuarında Contemporary Istanbul, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanat severleri Tersane İstanbul’da ağırlayacak.

NTV'de yer alan habere göre; kapalı mekanları, açık hava kullanım alanları ile Tersane İstanbul genelinde geniş bir alanda sanat izleyicilerine farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, bir sanat fuarının sadece fuar değil; eğitim, sanatsal gelişim ve daha da önemlisi sürdürebilirlikle ilgili olduğunu 16. Edisyonda gerçekleştirme hedefi ile hareket ederek, hazırlıklarına bu yönde devam etti.

16. Edisyon’da bu bilinçle özel temalı sergilere fuar alanında yer veren Contemporary Istanbul, sanatın ve dünyanın sürdürebilirliği adına üzerine düşen görevleri de yerine getirdi.

Etkinlikte neler göreceğiz?

Tersane İstanbul’a gelecek sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken Gelecek için Bayraklar sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak.

Caz konserleri

Ayrıca 31. yaş gününü kutlayan Akbank Sanat Caz Festivali kapsamında Tersane İstanbul’daki fuar alanında caz konserleri de yapılacak.