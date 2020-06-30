159 yıldan fazla ceza verilen Çağdaş Hukukçular Derneği davasındaki tanıktan Yargıtay'a: Psikolojim bozuk, tanıklığımı dikkate almayın

Yüzden fazla davanın tanığı olan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında 159 yıldan fazla ceza verilen avukatlarla ilgili de tanıklık eden İ.Ö. avukatı aracılığıyla Yargıtay’a gönderdiği dilekçede, "Psikolojim bozuk, tanıklığımı dikkate almayın" dedi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, 100'den fazla davanın tanıklığı yapan ve 159 yıldan fazla ceza verilen ÇHD davasında da tanıklık yapan İ.Ö., avukatı Yağız Yıldız aracılığıyla Yargıtay'a yolladığı dilekçede, halüsinasyonlar gördüğünü, psikolojisinin bozulduğunu ve yaptığı tanıklıkların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

“Sanık beyanı dışında dosyada delil yok”

Dilekçede ayrıca, ÇHD dosyasında hüküm kurulurken sadece İ.Ö.’nün tanıklığının dikkate alındığı ve bu ifadeleri destekleyecek başkaca bir delil olmadığı belirtildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Ceza hukukunda esas, gerçeğe ulaşmaktır. Her ne kadar, müdafii sanığın itirafı ile yerel mahkemece, müdafii sanık İ.Ö’nün beyanları esas alınarak hüküm tesis edilmiş ise de; dosya münderecatında sanık beyanları haricinde başkaca hiçbir tamamlayıcı delil bulunmamaktadır.

"Sanık müdafii, 10 yaşında, hiçbir iradi yeteneğe sahip olmadığı bir yaşta, bilinçsizce suça sürüklenmiştir. Çocuk yaşta sürüklenmiş olduğu bu kaostan, yalnızlığı ve çaresizliği nedeniyle kurtulma şansına ve imkanına ulaşamamıştır. Bu nedenle, halüsinasyonlara maruz kalmakta, sanrılar yaşamaktadır. İ.Ö.’nün 01.06.2020 tarihinde, sayın makamınızın takdirine sunulan raporlar, bu gerçeği ispatlamaktadır. Sabit olan şudur ki, sanık İ.Ö.’nün itirafını destekleyen hiçbir delil dosyada mevcut değildir."

"Psikoz teşhisi var, sanrılar yaşaması olası"

Bulunduğu cezaevinin idaresine sunulan 2011 tarihli raporunda da İ.Ö.’ye 'atipik psikoz' teşhisi konulduğu ifade ediliyor.

Psikolog konsültasyonunda "…bu şahsın halüsinasyonlar ve sanrılar yaşaması olasıdır. Kendine zarar verme girişimi psikotik bozukluktan kaynaklı bilinçsiz bir davranış olabilir" ifadesi yer alıyor.

Tek ifadesiyle 23 yıl 9 ay hapis

İ.Ö.’nün tanıklık ettiği ve dilekçe gönderdiği dosya, CHP Kağıthane eski Gençlik Kolu Başkanı Nazım Şafak Korkmaz’ın da yargılandığı dava. Korkmaz, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla soruşturulduğu dosya kapsamında bir yıl kadar dinlendi. Telefon tapelerini inceleyen soruşturma savcısı, Korkmaz’ın eylemlerinde bir delile rastlanmadığını yazdı: "Tape çözümleri incelendiğinde Nazım Şafak Korkmaz’ın iddia edilen olaylara katıldığına veya DHKP-C örgütüne üye olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır."

Savcılık, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nden Korkmaz hakkında rapor istedi. Savcılığa gönderilen Emniyet raporunda da Korkmaz’ın örgüt bağlantısı olmadığı ifade edildi: "Nazım Şafak Korkmaz’ın terör örgütü ile herhangi bir irtibatına rastlanılmamıştır."

Ancak tüm yazılara ve telefon tapelerine rağmen Korkmaz hakkındaki tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek dava açıldı. Yine İ.Ö.’nün ifadelerine dayanılarak Korkmaz’a 23 yıl 9 ay hapis cezası verildi, dosya incelenmek üzere Yargıtay’a gönderildi.

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