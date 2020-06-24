ÇHD avukatları için Yargıtay'a uluslararası rapor: Yargılama siyasi, avukatlar derhal serbest bırakılsın!

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın da yargılandığı ÇHD davası için aralarında Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) ile Paris, Berlin baroların da aralarında bulunduğu 22 hukuk örgütü tarafından hazırlanan rapor Yargıtay’a sunuldu. Davada hak ihlali olduğunu belirtilen raporda, yargılamanın da siyasi olduğunu vurgulanarak tutuklu avukatların derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın bulunduğu ÇHD'li 18 avukat, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek“örgüt üyeliği”nden toplam 159 yıl hapis cezası aldı. Davada adil yargılanmadıklarını belirterek ölüm orucuna başlayan tutuklu avukat Ebru Timtik 174, Aytaç Ünsal ise 143 gündür eylemini devam ettiriyor. Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) ile Paris, Berlin gibi baroların da aralarında bulunduğu 22 hukuk örgütü davanın temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bir rapor sundu.