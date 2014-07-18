1550'lerde Şehzade Mustafa'ydı 1970'lerde John Travolta oldu...

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl'da “Şehzade Mustafa” rolünde izlediğimiz Mehmet Günsür, yönetmen Çağan Irmak'ın merakla beklenen yeni filmi “Unutursam Fısılda”daki yeni imajıyla 70'li yıllara ışınlandı.

“Babam ve Oğlum”, “Issız Adam” gibi büyük gişe başarısı yakalayan iyi filmlere imza atan Çağan Irmak’ın yeni filmi “Unutursam Fısılda”nın çekimleri devam ediyor.

1970’li yıllarda birbirlerine âşık iki gencin her şeyi geride bırakarak, müziğin, aşkın ve hayallerinin peşinde verdikleri mücadeleyi konu alan filmde “Tarık” rolünü canlandıran Mehmet Günsür, uzun saçlı, İspanyol paça beyaz pantolonlu ve düğmeleri yarı açık sivri uzun yaka gömlekli yeni imajıyla 70’li yıllara ışınlandı. Günsür'ün kostümü John Travolta'nın "Cumartesi Gecesi Ateşi" filmindeki kostümüyle aynı olması dikkat çekti.

İki ses sanatçısı kardeş olan “Hanife” ve “Ayperi”nin hikâyesinin anlatıldığı film, gidenlerin ve kalanların öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Abla Ayperi yaşadıkları kasabadan Tarık ile beraber müzik aşkıyla ve de özgürlükleri için uzaklaşırken, yanında kardeşinin sırrını da götürür. Hanife’nin yaşamını şekillendirecek olan bu sır, Ayperi içinse hayati önem taşımaktadır... Yıllar sonra karşı karşıya geldiklerinde iki kız kardeşin yapabildikleri ve yapamadıkları ortaya dökülecektir...

Kaymakam olan babasının tayin edilmesi üzerine ailesiyle birlikte şehirden kasabaya gelen Tarık, sıkışıp kaldığı bu kasabada hayallerini gerçekleştireceği kişiyle, Ayperi ile tanışır. Erkek çocuklarıyla sokakta futbol oynarken kadınlığını ve müziğe olan sevdasını keşfetmesine yardımcı olacak, gitar çalan o şehirli çocuk Tarık’ı görmesi Ayperi’nin de tüm hayatı değiştirir. Tarık ve Ayperi, hayallerine ulaşmak için kasabadan İstanbul ’a gitmeye karar verirler.

Günsür’ün yanı sıra Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Bürsin ve Işıl Yücesoy’un rol aldığı filmin yapımcılığını Taff Pictures üstleniyor.