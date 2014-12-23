155 yıllık Mülkiye'nin başında artık bir feminist var

1.5 asır boyunca devleti yöneten kadroları da devlete en muhalif kişileri de yetiştiren Mekteb-i Mülkiye'nin yeni dekanı, feminizm ve kadın sorunları konularındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Serpil Sancar oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Karatepe, dekanlık seçimlerinin normal olmadığını belirterek, görevinden istifa etti.

155 yıllık Mekteb-i Mülkiye'yi artık bir feminist yönetecek. İstanbul’da 1859’da Abdülmecit döneminde kurulan, cumhuriyet devrinde Ankara’ya taşınarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne adını alan Mülkiye'nin yeni dekanı, kadın çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. Serpil Sancar oldu.

Bahadır Özgür’ün Radikal’deki haberine göre, Türkiye'yi yönetecek kadroları yetiştirmek üzere kurulan Mülkiye, Türkiye'nin çalkantılı siyasi dönemlerine de damgasını vurdu. Hep ilginç bir karaktere de sahip oldu. Yetiştirdiği isimler sadece devleti yönetmekle kalmadı, devlete muhalif pek çok ismi de yetiştirdi. Mehmet Ağar da bu okulda okudu Abdullah Öcalan da. Mahir Çayan da Mülkiye'nin kantininde ilk örgütlenme fikirlerini geliştirdi.

İşte tarihi daha birçok ilginç olaya, sınıfları birçok farklı kişiye ev sahipliği yapmış Mülkiye'nin başında artık bir feminist hoca var.

Kadın sorunları üzerine çalışmalar yaptı

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olan Prof. Sancar, Türkiye'de kadın çalışmaları konusunda ilkleri gerçekleştirmiş olan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı ve yine kadın sorunu üzerine çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdürü olarak da görev yapıyordu.

Prof. Sancar siyaset sosyolojisi, küresel siyasal hareketler, cinsiyet eşitliği politikaları, Türk modernleşmesinin cinsiyeti, feminist kuramlar, toplumsal araştırma yöntemleri konularında dersler veriyor.

“Din, Kadın ve Siyaset: İran Devrimi Örneği” adlı doktora tezi ile akademik yaşama başlayan Mülkiye'nin yeni Dekanı Prof. Sancar’ın İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Erkeklik: İmkânsız İktidar/ Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler adlı iki önemli kitabı bulunuyor. Ayrıca Koç Üniversitesi Yayınları'ndan 2011 yılında çıkan "Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi, Cilt I ve II" adlı kitabın da derleyeni ve yazarı. Birçok ulusal ve uluslararası dergi de de makaleleri yayınlandı.

SBF'de seçime tepki: Dekan istifa etti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Karatepe, dekanlık seçimlerinin normal olmadığını belirterek, görevinden istifa etti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Karatepe, dekanlık seçimlerinin normal olmadığını belirterek, görevinden istifa etti. Karatepe’yi öğrencileri ve çalışma arkadaşları çiçekler ve alkışlar ile fakülteden uğurladı.