Mülkiyeliler ‘Siyasal Bakış’ programıyla her hafta ekranda olacak

Mülkiyeliler Birliği, 1859 yılında kurulan Mülkiye (Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezunlarının birikimlerini aktaracak bir televizyon programı için TV06 ile protokol imzaladı.

Her hafta salı günü “Siyasal Bakış” adıyla ekrana gelecek haber-tartışma programını, kanalda hafta içi her gün yayınlanan Gündem Arası’nı hazırlayan ve sunan Mülkiye mezunu gazeteci Gülümhan Gülten sunacak.

“Siyasal Bakış” programıyla ilgili olarak Mülkiyeliler Birliği’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Mülkiye’nin ve Mülkiyeliler Birliği’nin birikimini topluma aktarmak ve halkın doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere ulusal ölçekte yayın yapan bir televizyon kanalıyla protokol imzalamış bulunmaktayız.

Ankara merkezli ulusal yayın yapan TV06 ile yapılan anlaşma sonucunda “Siyasal Bakış” adlı bir haber-tartışma programı 25 Kasım 2014 Salı günü yayına başlayacak. Mülkiyeli akademisyenler, yazar ve sanatçılar, gazeteciler, uzmanların konuk olarak haftanın gündemini değerlendireceği programı, kendisi de Mülkiye mezunu olan Gülümhan Gülten sunacak. Toplumun doğru bilgilendirilmesi, gelişmelerin nesnel biçimde ele alınması amacıyla yapılacak olan program her Salı ana haber kuşağının ardından yayınlanacak. Ana haber bülteninin ardından saat 20.30’da başlayacak ilk programın konukları, duayen iktisatçılar Prof. Dr. Korkut Boratav ile Prof. Dr. Bilsay Kuruç olacak.

Mülkiye camiasının gerek programa ilişkin gerekse yapılan bütün çalışmalarla ilgili değerlendirme ve önerilerinin bizim için belirleyici olduğunu hatırlatıyor ve camiamıza programın izlenmesi, özellikle sosyal medyada paylaşılması çağrısı yapıyoruz.

İlk Program: 25 Kasım 2014 Salı Saat: 20.30 / Sonraki programlar her hafta Salı günü Saat: 20.30

Kanalın frekans bilgileri:

TÜRKSAT UYDUSU: (BATI) 12605 V (DİKEY) SR : 27500 Fec: 2/3

KABLOLU TV PLATFORMU : Teledünya 117. Kanal.”