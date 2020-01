151 bin öğrenciye burs imkanı doğdu

İSTANBUL, (DHA)- UĞUR Okulları tarafından düzenlenen ve 151 bin öğrencinin başvurduğu \'Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı\' 30 ilde 85 okulda gerçekleştirildi. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, \"Başarılı öğrencilere yüzde 100’e kadar burs imkanlarımız var\" dedi.

Öğrencilere başarılarını ölçme imkanı sunan \'Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı\' geçen hafta sonu 30 ilde Uğur Okulları\'nın 85 kampüsünde gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrencilere alanlarına ve yaşlarına göre sorular yönelttiklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, \"4, 5, 6, 7\'nci sınıf öğrencilerine 60 soru 80 dakika, 8,9 ve 10\'uncu sınıf öğrencilerine 80 soru 120 dakika ve 11\'inci sınıf öğrencilerine 90 soru 120 dakika süresinde sınav vermiş oluyoruz. Bu sınavda öğrencilerimizin başarı durumuna göre bursla ödüllendirilmelerini planladık. Burslar, her okulumuzun burs kontenjanına göre, o okulda sınava giren öğrencilere verilecek. Öğrencilerin başarı oranlarına göre yüzde 100’e kadar burs imkanı söz konusu\" diye konuştu.

SINAVA REKOR BAŞVURU

Geçen yıla oranla sınava başvuruda büyük bir artış yaşandığını ifade eden Uğur Okulları Kartal Kampüsü Müdürü Dilek İkizoğlu, \"Geçen yıl 65 bin öğrenci Uğur Kabul Sınavı\'ndaydı. Bu yıl 151 bin sınav başvurusu kabul etmiş bulunmaktayız. Biz Uğur Okulları olarak kendi öğrencilerimizi de bursluluk sınavlarına alıyoruz. Her yıl kendilerini denesinler. Bu büyük kalabalığın içinde nerede yer aldıklarını bilsinler istiyoruz. Biz onları o topluluğun içinde görmek istiyoruz. Kartal Kampüsümüzde 2 bini aşkın öğrencimizi ağırladık\" şeklinde konuştu.

\"BURS OLANAKLARIMIZ DEVAM EDECEK\"

Uğur Okulları\'nın okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim olanağı sunduğunu anlatan Dilek İkizoğlu, şöyle devam etti:

\"Biz çocuklarımızın hayalleriyle gelmelerini istiyoruz. Veliler çocuklarıyla ilgili hayal kurmaktan vazgeçmesinler. Sınavlarımız her yıl devam edecek. Öğrencilerimizin ufku çok açık. 5 dil 2 beceri stratejisiyle yola çıktık. Yabancı dili çok iyi öğretmeyi, öğrencilerimizin teknolojiyle iç içe olmalarını hedefliyoruz. Her şeyden önce iyi bir insan, vatandaş olsun istiyoruz. Kültür, sanat ve sporda becerileri gelişsin istiyoruz. Veliler bizi takip etsin her zaman burs olanaklarımız olacak.\"

MATEMATİK TESTİ ZORLADI

Sınava katılan öğrencilerden Irmak Güneş matematikte zorlandığını belirtirken, Can Cahan sınavının iyi geçtiğini söyledi. Sınavdan iyi bir sonuç beklediğini belirten Ekin Kayıkçı ise, \"Sınavım çok güzel geçti. Kolaydı ama zorlandığım sorular da oldu. Matematik ve Sosyal Bilgiler testinde zorlandım. İyi bir sonuç bekliyorum. Umarım bursu kazanırım\" dedi.

13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı\'nın sonuçları 17 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek, 22 Ocak’ta ise her okul kendi bursluluk oranlarını açıklayacak.

