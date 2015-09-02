150 zırhlı araç ve 50 otobüslük konvoy, Şırnak ve ilçelerine özel harekat timlerini taşıdı

Son günlerde güvenlik güçlerine yönelik saldırıların arttığı Şırnak ve ilçelerine, zırhlı araçlar ve otobüslerle özel harekat timleri sevk edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Mardin’in Nusaybin İlçesi yönünden gelen, Akrep ve Kobra’lardan oluşan yaklaşık 150 zırhlı araç ile 50 civarında otobüsün yer aldığı konvoyla Şırnak’a özel harekat timi sevk edildi. Son günlerde bölgede artan saldırıların ardından çeşitli bölgelerden geldiği belirtilen özel harekat timleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek üzere akşam saatlerinde Cizre lçesi’nden geçti.

Sıkı güvenlik önlemleri altında Cizre İlçesi’ne giren özel harekat timlerini taşıyan araçlardan oluşan konvoyda, uzaktan kumandalı patlamalara karşı frekans karıştırıcı jammerli araçların da bulunduğu görüldü. Konvoyun Cizre’den geçişi sırasında önemli noktalarda da polis, zırhlı araçlarla önlem aldı.