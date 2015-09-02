T24 LogoT24 Logo
Gündem

150 zırhlı araç ve 50 otobüslük konvoy, Şırnak ve ilçelerine özel harekat timlerini taşıdı

Son günlerde artan saldırıların ardından, özel harekat timleri bölgeye sevk edildi

02 Eylül 2015 00:34

Son günlerde güvenlik güçlerine yönelik saldırıların arttığı Şırnak ve ilçelerine, zırhlı araçlar ve otobüslerle özel harekat timleri sevk edildi. 

Milliyet'te yer alan habere göre, Mardin’in Nusaybin İlçesi yönünden gelen, Akrep ve Kobra’lardan oluşan yaklaşık 150 zırhlı araç ile 50 civarında otobüsün yer aldığı konvoyla Şırnak’a özel harekat timi sevk edildi. Son günlerde bölgede artan saldırıların ardından çeşitli bölgelerden geldiği belirtilen özel harekat timleri, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek üzere akşam saatlerinde Cizre lçesi’nden geçti.

Sıkı güvenlik önlemleri altında Cizre İlçesi’ne giren özel harekat timlerini taşıyan araçlardan oluşan konvoyda, uzaktan kumandalı patlamalara karşı frekans karıştırıcı jammerli araçların da bulunduğu görüldü. Konvoyun Cizre’den geçişi sırasında önemli noktalarda da polis, zırhlı araçlarla önlem aldı.

 

ETİKETLER

şırnakaskeri sevkiyatözel harekat timleri

İlgili Haberler

Şırnak'ta askeri üsse saldırı

Basta Taburu'na yönelik saldırıyı gerçekleştiren iki kişi öldürüldü, olayda bir köy korucusu da yaralandı

Şırnak'ta polis evine saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

Saldırının ardından operasyon başlatıldı

Şırnak'ta polis servisine bombalı saldırı

Saldırı sonrası yaralananlar için Cizre'den ambulanslar sevk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24