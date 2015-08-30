Şırnak'ta askeri üsse saldırı

Şırnak'taki Basta Taburu'na saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla gerçekleştirilen saldırıya, üs bölgesinde nöbet tutan korucular karşılık verdi. Çıkan çatışmada saldırıyı düzenleyen iki kişi öldürülürken, 1 köy korucusu da yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Şırnak-Uludere karayolundaki Basta Taburu'na bağlı üs bölgelerine su taşıyan araç yakıldı ve daha sonra üs bölgesine uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Üs bölgesinde nöbet tutan korucuların karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 köy korucusu hafif yaralandı, 2 saldırgan da öldürüldü. Bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.