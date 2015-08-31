Şırnak'ta polis servisine bombalı saldırı

Şırnak'ın İdil ile Cizre ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı’nda görev yapan polisleri taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenledi. Saldırganlar yola yerleştirdikleri bombayı, zırhlı servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Patlama aracın geçişinden hemen önce meydana gelmesi nedeniyle faciadan dönülürken, 3 polis hafif yaralandı. Aracın önünde hasar meydana geldi.

Şırnak’ın İdil ile Cizre ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı’nda görev yapan polis memurlarını taşıyan servis midibüsüne bugün saat 11.30’da bombalı saldırı düzenledi. İdil İlçesi’nden havalimanında görevli polis memurlarını taşıyan ve içinde 13 polis memurunun bulunduğu zırhlı servis minibüsü, İdil’e 5 kilometre mesafedeki Jandarma Köprüsü Mevkii’ne geldiğinde PKK’lılar yola yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumanda ile patlattı.

Bombanın şans eseri midibüsün geçişinden hemen önce patlamasıyla, faciadan dönüldü. Patlamada 3 polis memuru yaralanırken, aracın ön kısmında hasar meydana geldi. Yaralı polisler bölgeye sevk edilen ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılarak, bombanın patladığı yerde ayrıntılı inceleme yapıldı. Saldırıda kullanılan bombanın yaklaşık 200 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, kapattıkları karayolunda önlem aldıktan sonra başka patlayıcı bulunup bulunmadığı konusunda ayrıntılı tarama yaptı. Olası bir ikinci patlayıcıya karşı frekans karıştırıcı Jammer’li araçlarla yapılan aramada başka patlayıcıyı rastlanılmadı.