150 kişiye mezar olan uçağın kaptanı böyle isyan etmiş: Aç şu lanet kapıyı!

Fransa'da düşen Germanwings uçağının kaptanının ismi de açıklandı. Patrick Sonderheimer adlı kaptanın, kokpit kapısını içeriden kilitleyen ikinci pilot Andreas Andreas Lubitz'e, "Aç şu lanet kapıyı" diye bağırdığı iddia edildi.

Barcelona-Düsseldorf seferini yaparken ikinci pilot Lubitz tarafından kasten düşürüldüğü ortaya çıkan Airbus A320 tipi uçağın kaptan pilotunun isminin Patrick Sonderheimer olduğu bildirildi.

Mayıs 2014'te Germanwings'e katılan Sonderheimer'ın 10 yılı aşkın süredir Lufthansa bünyesinde çalıştığı belirtildi. Airbus A320 ile 6 bin saatten fazla uçuş tecrübesi bulunan Sonderheimer, kokpit kapısını içerinden kilitleyen Lubitz'in uçağı düşürmesine engel olamamıştı.

Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, kokpite giremeyen kaptan pilot Sonderheimer, 150 kişiye mezar olan uçak düşmeden saniyeler önce, Lubitz'e, “Tanrı rızası için şu kapıyı aç” diye seslendi. Arkada yolcuların çığlıkları duyulurken, baltayla kapıyı kırmaya çalışan Sonderheimer, daha sonra ise ikinci pilota “Aç şu lanet kapıyı” diye bağırdı.

‘Gözünde sorun vardı’

Evinde çok sayıda antidepresan bulunan Lubitz'in görme sorununun da olduğu ve pilotluk kariyerini riske atan bu problemi de çalıştığı şirketten sakladığı öne sürüldü.

New York Times, görme probleminin ne derece ciddi olduğunun ya da Lubitz'in yaşadığı psikolojik sıkıntılara etkisinin bilinmediğini belirtti.

Gazeteye konuşan bir kaynak, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten yetkililerin, bu rahatsızlığın psikosomatik olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını söyledi.