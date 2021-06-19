15 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'a böyle veda etti

15 yıldır ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı.



Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor.

Dizide Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha karakterini canlandıran Yüsra Geyik ile oğlu Tekin'e hayat veren Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda etti.



Instagram'da sette çekilen videoları paylaşarak veda eden Yüsra Geyik, "Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- 'yaşar' olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi." ifadelerini kullandı.