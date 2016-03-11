15 yıldır kayıp olan adam, Mandıra Filozofu İstanbul filminde ortaya çıktı

Geçen yıl vizyona giren ‘Mandıra Filozofu İstanbul’ filmi 15 yıldır kayıp oğullarını arayan aileye umut oldu. Tesadüf eseri filmde rol alan Ahmet Özaydın’ı gören ailesi, yapım ekibinden yardım istedi.

Birol Güven’in hem yapımcılığını üstlendiğini hem de senaryosunu kaleme aldığı “Mandıra Filozofu İstanbul”, 15 yıldır kayıp olan Ahmet Özaydın’ın ailesini harekete geçirdi.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'ın haberine göre, ailesi tarafından yıllardır aranan Ahmet Özaydın, filmde tesadüf eseri rol aldı. Çekimler sırasında film setinin kurulduğu sokakta olan Özaydın, meczup karakteriyle üç saniye beyazperdede göründü.

Çekimler 2 yıl önce yapıldı

Özaydın’ın ailesi filmde oğullarını görünce tanıdıkları olan oyuncu Mehmet Çepiç’ten yardım istedi. Çepiç, film ekibiyle irtibata geçip durumu anlattı.

Olaydan geçtiğimiz gün haberi olan filmin yapımcısı Birol Güven, “Sokak çekimlerinde görülüp rol gerekliliğinde kendisinden izin alınarak oynamış bir arkadaş. Ajanstan gelen yardımcı oyuncular arasında yok. Filmi çekeli iki yıl oldu, şimdi nasıl bulabileceğimizi bilmiyorum” diye konuştu.