T24 LogoT24 Logo
Yaşam

15 yıldır kayıp olan adam, Mandıra Filozofu İstanbul filminde ortaya çıktı

Ailesi filmin yapımcısı Birol Güven'den yardım istedi

11 Mart 2016 12:12

Geçen yıl vizyona giren ‘Mandıra Filozofu İstanbul’ filmi 15 yıldır kayıp oğullarını arayan aileye umut oldu. Tesadüf eseri filmde rol alan Ahmet Özaydın’ı gören ailesi, yapım ekibinden yardım istedi.

Birol Güven’in hem yapımcılığını üstlendiğini hem de senaryosunu kaleme aldığı “Mandıra Filozofu İstanbul”, 15 yıldır kayıp olan Ahmet Özaydın’ın ailesini harekete geçirdi.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'ın haberine göre, ailesi tarafından yıllardır aranan Ahmet Özaydın, filmde tesadüf eseri rol aldı. Çekimler sırasında film setinin kurulduğu sokakta olan Özaydın, meczup karakteriyle üç saniye beyazperdede göründü.

 

Çekimler 2 yıl önce yapıldı

 

Özaydın’ın ailesi filmde oğullarını görünce tanıdıkları olan oyuncu Mehmet Çepiç’ten yardım istedi. Çepiç, film ekibiyle irtibata geçip durumu anlattı.

Olaydan geçtiğimiz gün haberi olan filmin yapımcısı Birol Güven, “Sokak çekimlerinde görülüp rol gerekliliğinde kendisinden izin alınarak oynamış bir arkadaş. Ajanstan gelen yardımcı oyuncular arasında yok. Filmi çekeli iki yıl oldu, şimdi nasıl bulabileceğimizi bilmiyorum” diye konuştu.  

ETİKETLER

mandra filozofukayıpbirol güvenfilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24