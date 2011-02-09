T24 - İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Söylet, Kardiyoloji Ensitüsü'nde tedavi gören Haberal'ın durumunu değerlendirdi: Hiçbir birimimizde 1.5 yıl yatmış hasta yok. Ama hocaların kararıdır, akademik özgürlüğün, özerkliğin parçasıdır. Benden bu yönde müdahale beklenmesin



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, kendisine bağlı Kardiyoloji

Enstitüsü'nde tedavi gören Ergenekon sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'dan, ikna kasetlerine; türban yasağından, üniversitedeki değişim ve projelere kadar önemli açıklamalarda bulundu. İşte Prof. Dr. Söylet'in 'AKŞAM'a özel' açıklamaları...





'KALP DOKTORU DEĞİLİM O İŞTEN ANLAMAM'



'Herhangi bir birimimize hasta yatarken benden izin alınmaz. Daha önceki rektörlerden de alınmazdı. Eminim ki 'Mehmet Haberal 1.5 yıldır orada yatıyor, rektör neden sesini çıkarmıyor' diyenler de vardır. Tabii ben de biliyorum ki hiçbir birimimizde 1.5 yıl yatmış hasta yok. Bu durum sonuçta akademik özgürlüğün ve akademik özerkliğin bir parçasıdır. Orada Haberal'ın sorumluluğunu taşıyan hocalar taburcu edilmesini uygun görmemişler. Ciddi sayıda insan benim bu yönde de müdahale etmemi bekliyorlar. Ama benden bu yönde kimse müdahale etmemi beklemesin. Sonuçta o işin sorumlusu hocalar. Ben kalp doktoru değilim. O işten anlamam. Hocalar da yazılı olarak bu sorumluluğu üzerlerine aldıklarına göre sorun yok.'





'YARDIMCIM ORADA GÖREVE BAŞLADI'



Haberal'a ilişkin soruşturmada tutuklanan öğretim üyelerinin durumuna da değinen Söylet şöyle devam etti: 'Hukuki bir süreç yürüyor. Müdürü götürdüler. Ben ne yapabilirim ki. Sadece talep olursa hukuk büromuz var. Hocalara destek veririm. Öğretim üyelerimiz hukuki destek talep etti. Bu yardım da verildi. Avukatlık değil ama en azından danışmanlık yapılır. Rektör yardımcılarımızdan Prof. Dr. Alper Cihan, müdür tutuklandıktan bir gün sonra vekaleten orada müdür olarak göreve başladı. Hoca hastane işlerinden anladığı için atadık. Talep gelirse öğretim üyeleri değiştirilebilir. Talep olmazsa değiştiremezsiniz. Yaşanan olaylar yer değişikliği için sebep değil. Çünkü orada detayını bilmediğimiz yürüyen bir hukuki süreç var.'





'HOCALAR GİTDECEK DİYE ÜZÜLÜYORUM'



Söylet, Tam Gün yasası için de şunları söyledi: Tam Gün çıktı. Resmi olarak mesai saati var. Ancak yasa çerçevesinde öğretim üyesinin giriş çıkışını takip etmeyi abes buluyorum. Öğretim üyesi, zaman zaman gece yarılarına kadar çalışır geç gelir, zaman zaman erken çıkar. Esneklik gerekir. Tam Gün yasası büyük bir değişim. Bir sürü kıymetli insan ayrılacak, bu beni üzüyor. Şu ana kadar 15 ila 20 öğretim üyesi ayrıldı. Bunların büyük bölümü emekli oldu. 2 öğretim üyesi istifa etti.





'HASTALAR YIĞILIR ENDİŞESİ TAŞIYORUZ'



Yasa çıktı ama üniversiteler olarak belirsizlik ve korkularımız var. Yasa koyucu 'performans yönetmeliğini çıkart' diyor YÖK'e. Bu yönetmelik Sayıştay'dan Başbakanlık'a gitti. Daha çıkmadı. Muayenehanelerin durumu belli olmadı. İnsanlar huzursuz, kuralları belli olmayan bir oyun oynuyor. Üniversite hastanelerinin döner sermayelerinden ödenecek bu paralar. Ama şimdi bile ayakta durmakta zorlanıyoruz. Açık nasıl karşılanacak? Hocalarımız asli görevini aksatacak mı? Hoca farkı kaldırılınca, 'Profesörlerin kapısına hastalar dolarsa sıkıntı yaşanır mı?' korkusu yaşıyoruz. Yönetmenlikte eğitim öğretim, araştırma için ödenek var. Kurumun bütünüyle ilgili bir performansın yansıması var. Bireysel hizmet karşılıkları var. Öğretim üyesinin tüm fonksiyonlarının ücretlendirmesi var.





'ÇAPA VE CERRAHPAŞA YENİLENECEK'



'Köklü gelenekleri olan bir kurumun hemen değişeceğini hayal bile etmiyordum. Öğrenci odaklı bir sisteme geçiş yapıyoruz. Eğitim öğretim kurgumuzu öğrenci odaklı yapmaya çalışıyoruz. Üniversiteyi altına imza attığımız Bolonya sürecine dönüştürmeye çalışıyoruz. Okulun fiziki mekanları ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerini yeniden yapılandıracağız. İki üniversite hastanesini yıkacağız. Hastaneleri küçültüp kalan araziye öğrencilerimiz için yurt, misafirhane yapacağız.'





'ŞAPKADAN YANLIŞ ANLAMA ÇIKTI'



Prof. Dr. Söylet, Tıp öğrencisi Zeynep Nur İncekara'nın, şapka taktığı için dersten çıkarılmasına ilişkin incelemeninin tamamlandığını söyledi. Söylet, şu bilgileri verdi: 'Olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşıldı. Öğretim üyemiz de bu yönde bir beyan verdi ve inceleme bitti. Bu konuda ne uyarı ne de başka bir ceza verilmedi.'





'İKNA ODASI KASETLERİNİ YÖK İSTEDİ'



Söylet, CHP'li Nur Serter'den istenen ikna odası kayıtları ve türban konusunda şunları söyledi: YÖK ve bize ikna odalarıyla ilgili Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvurular oldu. YÖK bilgi istedi. Tüm birimlere baktık, 'Kim çekti, nasıl çekildi'. Kayıtları bulamadık. Basındaki açıklamaları üzerine eski rektör yardımcımız Prof. Dr. Nur Serter'in bilgisine başvurduk. Cevap vermedi. Görevim orada biter. YÖK'e yazacağım cevapta 'Kaset ve CD'ler bizde değil. Nur Hanım'a yazdığımız yazıya cevap vermedi' diyeceğiz. Rektör olarak normal şartlarda üniversitede yapılan bir kaydı yanımda götüremem. Nur Hanım'ın da kayıt varsa götürememesi lazım. Kayıtlar var mı yok mu bilmiyoruz. Nasıl çekildi, kim çekti o da belli değil. Tek bilen Nur Hanım.





'TÜRBANA ANA KAPIDA İZİN VERİYORUZ'



Türban konusunda hukuk içinde kaldık. Kişisel tercih ve tavrım belli. Hukuki olarak nerde olduğumuzu, hukukçular söyler. Hocalarımıza telkinde bulunmuyoruz. Bahçeye giriş yasağı vardı, saçma bulduğumuz için türbanlı öğrencilerin ana kapıdan girmelerine izin veriyoruz. Derslerle ilgili müdahalemiz yok. Zaman zaman türban konusunda tutanak geliyor. Ama çok az. Yıllar içinde bu kronik sorun için bir denge yakalandı. Buna öğrenci de hocalar da katkı yapıyor. Girmemesi gereken yerde girmiyor, girebileceği yerde giriyorlar. Çözümü zorlaştırıcı davranmamaya çalışıyorum.'





'Öğrenci yok' diyenin derdi kulüp değil



Prof. Dr. Söylet, öğrenci kulüplerine üye olanlardan sabıka kaydı ve temiz sicil istenmesini şöyle değerlendirdi: 'Kulüpler de zaman zaman odak olabiliyor. Öğrenci üzerinden istenmeyen olaylar planlandığı için bir önlem. Üniversitelerin bu taleplerini garip bulmuyorum, her üniversitede uygulama var. Kulüplerin güç alanı olarak kullanıldığını görüyorsunuz. İsimleriyle uyumlu olmayan çalışmaları tespit ediliyor. Eyleme çıktığı için disiplin cezası alan belki 150 öğrenci vardır. Okulumuzun 74 bin öğrencisi var. Öğrenci bulamadıklarını söyleyenler, kusura bakmasınlar demek ki kulüp peşinde değiller. Öğrenci kulüplerinin şartlarını iyileştirdik, bütçe verdik. Fakültelerde açmalarını sağladık. Taş odaları, yeni öğrenci kültür merkezi olarak yapıyoruz.'





'TWITTER'DAN YANITLIYORUM'



Söylet üniversitedeki değişimi şöyle anlattı: 'Üniversiteyi teknoloji ile buluşturduk. İstanbul Üniversitesi kağıt üniversitesiydi ama şimdi otomasyona geçiyoruz. Sıkıntılar yaşanıyor ama geçiş süreci sonrası iyi olacak. Uzaktan eğitimi başlattık. 2 bin 500 civarında öğrencimiz var. Sabahlara kadar Twitter'dan öğrencilerin sorularını cevaplıyorum. Benimle direkt konuşma ve soru sorma imkanına sahipler.





'ÜNİVERSİTE, SİYASET İLE İLİŞKİ KURMALI'



Üniversiteler toplumdan kopuk kurumlar olamaz. Her kurumla iyi ilişkileri olan, projeler üreten, projelerine destek alan kurumlar olmalıdırlar. Akademik özgürlük ve üniversite özgürlüğünü zedelemeden siyaset kurumuyla bir ilişki biçimi kurmamız gerekiyor. Siyaset kurumu da mahcup biz de. Sanki ilişki kurmak yasakmış gibi görülüyor. Herkesle oturup konuşmamız gerekiyor.

Birtakım sıkıntılarımızı siyaset kurumuna aktarmada sıkıntılarımız olduğunu görüyorum. Kimden isteyeceğiz? Tabii ki düzeyli mantıklı bir ilişki kurmalıyız.





'TEK YERİNE ÜÇ ÖĞÜN YEMEK VERİYORUZ'



Ruhsatsız binalarımız vardı bir çok arsamızın tapusunu almaya başladık. İşlerin takibi yavaş yürüyor. Avcılar bütünüyle SİT alanıydı. 30 ayrı yerinde çok derin çukurlar açarak orada arkeolojik kalıntıların olmadığını kanıtladık. Şimdi bin 500 dönüm tarla var doğal SİT alanı olmadığını 1.5 yıldır ispat etmeye çalışıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra nereye istesek öğrenciler için bina yapacak hale geliyoruz. Üniversitede tek öğün yemek yerine üç öğün yemek veriyoruz. 900 bin TL ayda sübvanse ediyoruz. Öğrencilerimiz en ucuz üniversite yemeğini yiyor. Biyoloji binasının tapusunu alabilmek için 107 farklı imza almak zorunda kaldık.









