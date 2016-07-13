15 yaşındaki Sezgi'ye tecavüz edip işkenceyle öldürdükten sonra 7 yıldır tutuklanmayan 3 zanlı hâkim karşısına çıkacak mı?

Antalya'da 2009 yılında bakkala gitmek için evden ayrılan ve çıplak cesedi 10 gün sonra Isparta'da bulunan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, vücuduna uyuşturucu madde enjekte edildiği ve tecavüze uğradığı belirlendi. Tecavüzün yanı sıra göğüs kafesi ve yüzünde kırıklar bulunan Sezgi'nin katil zanlıları suçlarını itiraf etmelerine rağmen 1 gün tutuklu kalıp serbest kaldı. 3 zanlı, cinayetten 7 yıl sonra yarın bir kez daha bugün hakim karşısına çıkacak. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Zanlıların tutuksuz yargılandıkları için bugün yapılacak duruşmaya katılıp katılmayacakları merak konusu.

DHA’nın haberine göre, Antalya’da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook’tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Osman Küçük, Sezgi Kırıt’ı iş arkadaşı Ali Karpi’nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, 3 kişinin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Aynı gece evde yaşamını yitiren Sezgi Kırıt’ın cesedi, üzerindeki giysiler çıkartılarak, Isparta yolunda bir araziye bırakıldı. Sezgi Kırıt’ın cesedi 10 gün sonra bulundu. Kimliği saptanamayan ceset, iddiaya göre Adli Tıp’ta yapılan otopside de şüpheli bir durum çıkmayınca ‘Kimsesizler Mezarlığı’na gömüldü. Aile ise sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince, mezar açılıp ceset çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Sezgi Kırıt’a ait olduğu anlaşılınca soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldılar

Olayla ilgili şüpheliler Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Ali Karpi ve Emine Karpi gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, kızın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Adli Tıp otopsi raporunda da ‘tecavüz ve darp bulgusu belirtilmediği için şüpheliler serbest bırakıldı.

Ancak Sezgi’nin ailesinin avukatı Sibel Önder olayın peşini bırakmadı. Şüphelilerden biriyle sosyal paylaşım sitesinde arkadaşlık kuran Sibel Önder, yeni delillere ulaştı ve olayın Ulusal Kriminaloji’ye taşınmasını sağladı. Buradan aylar sonra gelen raporda, olayın ‘Zorlamalı ölüm ve Tecavüz’ olduğu belirtildi.

Evin sahibi sanık öldü

Bu arada Sezgi Kırıt’ın tecavüze uğrayıp öldüğü evin sahibi olan şüphelilerden Ali Karpi 1 Kasım 2014 tarihinde vefat etti. Diğer 3 sanık hakkında ise, ‘mağdurun ölmesine neden olacak şekilde çocuğun istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Direncini kırmak için alkol ve uyuşturucu vermişler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Emine Karpi olayın meydana geldiği akşam odasına çekilip yattıktan sonra, şüpheliler Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar’ın, vefat eden şüpheli Ali Karpi ile birlikte alkol alıp uyuşturucu madde içmeye başladıkları öne sürüldü. Daha sonra bu kişilerin cinsel ilişkiye girmek istedikleri kıza direncini kırmak amacıyla alkollü içki ile uyuşturucu madde verdikleri belirtilen iddianemede, sanıklardan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar’ın maktul ile rızası dışında cinsel ilişkiye girdikleri kaydedildi. Maktulün ilişki sonrası belirlenemeyen bir nedenle yaşamını yitirmesi üzerine, sanıkların ertesi gün adli makamlara haber vermek yerine maktule ait cesedi yıkayıp bir valize koyduktan sonra kiraladıkları bir araçla Isparta’nın Gönen ilçesi Köçtepe Köyü Kumluktaşı mevkisindeki boş araziye götürüp bıraktıkları kaydedildi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Sanıklardan Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar’ın, ‘mağdurun ölümüne neden olacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle, Emine Karpi’nin de bu suçlara yardımcı olduğu iddiasıyla 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 7 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, bugün görülecek.

Kadınların müdahallik talebi

Sezgi Kırıt’ın öldürülmesiyle ilgili açılan davaya, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu da müdahil olmak için talepte bulunacak. Kurul üyelerinden avukat Aylin Onursev, bugün görülecek davanın ilk duruşmasına katılıp müdahil olacaklarını söyledi. Onursev, müdahillik taleplerinin kabul edilmesini umduklarını belirtti. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği de Sezgi Kırıt davasını takip etmek için Antalya Adliyesi’nde hazır olacaklarını duyurdu.

“Sezgi’nin çığlığını tüm dünya duyacak”

Uzun uğraşlar sonucu dava açılmasını sağlayan, Sezgi Kırıt’ın ailesinin avukatı Sibel Önder yaptığı açıklamada, “Sezgi öldüğünde kimse sesini duymadı. Çünkü yanında kimsesi yoktu. Ama artık Sezgi’nin çığlığını tüm dünya duyacak. Çünkü Sezgi artık benim. Onun sesi olacağım. Ben bundan sonra da tüm mücadelemi katledilen kadınlar adına sürdüreceğim” dedi.