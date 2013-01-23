Öğrenciler kendilerini anlattı; işte 'Neşeli İmam Hatipliler'

15 yaşındaki Ayşe Albayrak, "Neşeli İmam Hatipliler" adıyla 10 dakikalık imam hatip belgeseli çekti. Albayrak, "Tehlikenin farkında mısınız? Geliyorlar! Dünyamızı yıkmaya geliyorlar!" cümleleri ile başlattığı belgeselde, ismi vermeden imam hatip okulundaki kız ve erkek öğrencilerin günlük görüntülerini paylaştı. Belgeselde, Albayrak'ın yönelttiği "İmam hatibi senden seviyorsunuz" sorusuna öğrencilerin verdiği "Çünkü burada başımızı kapatabiliyoruz", "Çünkü diğer okullarda yapamadıklarımı burada yapabiliyorum, mesela Cuma namazımı kılabiliyorum", "Ailemiz çok istedi" gibi yanıtlara da yer verildi.

İşte 15 yaşındaki Ayşe Albayrak'ın "Neşeli İmam Hatipliler" filmi:

Star gazetesi yazarı Hakan Albayrak, 15 yaşındaki Ayşe Albayrak'ın yazıp yönettiği filmi gazetede yayımlanan (23 Ocak 2013) yazısında duyurdu. Albayrak'ın yazısının "Neşeli İmam Hatipliler" arabaşlıklı bölümü şöyle:

"Bu yakıcı meselelerden sonra biraz da Ayşe Albayrak’ın güler yüzlü İmam-Hatip belgeselini konuşalım.

15 yaşındaki yönetmenimiz Ayşe’nin 10 dakikalık belgeseli “Neşeli İmam Hatipliler”, youtube’da vizyona girdi. 1978 yapımı “Fırat’ın Cinleri” filmiyle sinema tarihine geçen yönetmen Korhan Yurtsever, belgeseli izledikten sonra Ayşe’yi arayıp “Bu yaşımda ön yargımı yıkmayı başardın, aşk olsun sana Ayşe” dedi...

Hayırlı seyirler."