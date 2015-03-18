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Yaşam

15 yaşındaki kız çocuğu tahliyeci hâkime sordu: 38 kiloyum, tecavüze nasıl direneyim!

'Bana inanmayan, beni aşağılayan mahkemenize gelmeyeceğim'

18 Mart 2015 11:52

Tecavüz mağduru Z.C.’nin beraat kararını veren hâkime mektup yazdığı ortaya çıktı. Küçük kız, ‘İlişkide rıza var’ diyen hakime ‘15 yaşında 38 kiloydum. Gücüm nasıl yetsin?’ diye sordu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Karaman'da 15 yaşındaki Z.C.'ye tecavüz ettiği iddia edilen 8 şüphelinin "İlişkide rıza olduğu" gerekçesiyle beraat etmesi tepkiye yol açtı. Mahkemede kendini ifade edemeyen Z.C.’nin davanın hakimine, "Hakim Amca" diye başlayan bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektupta, Z.C. duygularını şöyle anlatıyor:

"Hâkim amca ben yaşadıklarımı utandığım için bir de polisler ve siz bana inanmıyor gibi davrandığınız, alay ettiğiniz için anlatamıyorum. Her erkeğin bana tecavüz edeceğini sanıyor, korkuyorum. Hakimsin bir daha bana bağırma. Beni azarlamayın. 15 yaşında 38 kilo bir kızım. Benim gücüm bu adama yetmez ki karşı koyup onu yeneyim. Polisler de siz de beni suçladınız. 'Neden karşı koymadın' diye. Bu adamın benim üç katım kilosu ve gücü var. Bir erkekle benim gücümü nasıl bir tutuyorsunuz.

 

'Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum'

 

Canlı cenaze gibiydim. Tek düşündüğüm bir an önce ölmekti. İntihar edecektim, beceremedim. Bu son ifademdir. Bana inanmayan dalga geçer gibi davranan aşağılayan mahkemenize gelmeyeceğim. Sizi adalet ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum."

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