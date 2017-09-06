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Yaşam

15 yaşındaki Down sendromlu çocuğu taciz eden şahsı darp ettiler

Çocuğun cep telefonunu alıp kendi telefonuna çağrı atmış

06 Eylül 2017 17:41

İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki Down sendromlu B.A. adlı çocuğu taciz ettiği iddia edilen B.P., çocuğun yakınları tarafından darp edildi.

Olay, Buca'nın İşçievleri semtinde meydana geldi. 15 yaşındaki B.A., evlerinin yakınındaki bir markete ekmek almak için gitti. B.P. isimli şahıs, market çıkışında çocuğu takip ederek apartman girişinde taciz etti.

Taciz olayının ardından kaçan B.P.'yi takip ederek Urla Zeytinalanı'nda bir cami avlusunda yakalayan çocuğun yakınları, B.P.'yi döverek cezalandırdı.

İlk önce telefonla taciz etmiş 

Yeni Asır'ın haberine göre, daha sonra çocuğun cep telefonunu alıp kendi telefonuna çağrı atan zanlı kaçtı. Daha sonra çocuğu telefonla arayan B.P., uygunsuz konuşmalar yaparak tacize devam etti. Taciz, 15 yaşındaki B.A.'nın bulunduğu odaya, annesi M.A. girince ortaya çıktı. Bunun üzerine durumun fark edildiğini anlayan B.P., telefonu tamamen kapattı.

Yakınları iz sürdü  

Anne M.A., durumu yakınlarına ve ailesine anlattı. Bunun ardından B.P.'nin izini süren yakınları, B.P.'yi Urla Zeytinalanı'nda bir caminin avlusunda yakaladı.

15 yaşındaki B.A.'nın yakınları, B.P.'yi hastanelik etti. Cami cemaati tarafından kurtarılan B.P., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tacize uğrayan çocuğun yakınları, "Böyle sapık olamaz, yeğenimizi taciz edip saldırdığı gibi bir de telefonla utanmadan korkusuzca arıyor. Bu tiplerin hakkını vermek lazımdı, biz de verdik" dedi.

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