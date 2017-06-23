15 yaşındaki çocuk kullandığı kamyonla dereye uçtu

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde 15 yaşındaki T.Y.E., babasından habersiz kullandığı kamyonla Çamlık Deresi'ne uçtu. Kazada dere ortasındaki kamyonda mahsur kalan küçük çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sabah saatlerinde, İkizdere-İspir karayolu üzerinde bulunan Rüzgarlı Köyü yakınlarında, babası Bahadır E.' den habersiz aldığı anahtarla kamyonu çalıştırıp gezintiye çıkan T.Y.E., bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve araçla Çamlık Deresi'ne uçtu.

Dereye düşen aracın sürücü mahallinden kamyonun üzerine çıkan T.Y.E. bir süre yardım bekledi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, küçük çocuğu kurtarabilmek için çalışma başlattı. T.Y.E., İkizdere Belediyesi İtfaiye aracının dere içindeki aracın üzerine uzattığı merdivenden sarkıtılan halatla alınarak kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhammet Kaçar (DHA)