15 yaşındaki çocuk, ayının saldırdığı kuzenini korumak için kendini feda etti

Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Lazo isimli küçük köyde yaşayan 15 yaşındaki Rodion, 13 yaşındaki kuzeni Boris’le birlikte babasının çalıştığı hava tahmin istasyonunda bulunan saunaya gitmek için yola çıktı. İki çocuk, saunaya ulaşmak için, kış uykusuna yatmayan ayıların bulunduğu bölgedeki 14 kilometrelik ormanı geçmek zorunda kaldı. Saunaya güvenli bir şekilde ulaşan Rodion ve kuzeni, dönüşte ıssız bir yerde bir ayıyla karşılaştı. Ayı küçük Boris’e saldırırken, onu korumak isteyen Rodion atılıp ayının dikkatini dağıttı. Kolu ve başından yaralanan Boris de yardım çağırmak için hızla koşarak köyündeki itfaiyeye ulaştı.

"Bu vahşi olay bir ilkti"

Durumu istasyondakilere anlatmasının ardından avcılar Rodion’u bulmak için izleri takip ederek ormana doğru gitti. Ayı aynı yerdeydi ancak öldürdüğü Rodion’u gömüyordu. Çocuğun kafatasını kırmış ve kaburgalarını parçalamıştı. Boris ise olanların ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi görüyor. İtfaiye şefi Vladimir Voytsekhovskiy, “35 yıldır burada çalışıyorum. Hiçbir ayının bir çocuğa saldırdığını hatırlamıyorum. Bu vahşi olay bir ilkti” dedi. Kamçatka bölgesinde ayılar yiyecek bulmak için köy ve kasabalara iniyor. En son ağustos ayında ayılar 23 yaşındaki bir genci öldürmüştü.